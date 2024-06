PD Cerignola: «30% risultato straordinario. Decaro il più votato in città»

Con la nota stampa che segue integralmente, il Partito Democratico di Cerignola commenta l’esito delle elezioni europee in città, conclusosi con il secondo posto fra le liste e una grande preferenza attribuita ad Antonio Decaro.

Uno dei risultati più alti nella storia del Partito Democratico di Cerignola: nella nostra città il PD segna un consenso pari al 30,4%, cioè 3045 voti. Il risultato percentuale più alto rispetto ai grandi comuni della provincia di Foggia e tra i più alti nei grandi comuni del sud. Antonio Decaro, il candidato di punta del PD, è primo a Cerignola con 2254 preferenze, segue Meloni con 1685 preferenze. Nella lista PD seconda Lucia Annunziata con 747 e Pina Picierno con 351 voti. Quello del PD di Cerignola è un risultato straordinario, se si pensa che alle Europee del 2019, con una affluenza più alta, il Partito Democratico aveva preso il 19% e 2594 voti. Quindi oggi, pur scendendo il numero dei votanti, il PD di Cerignola è cresciuto di circa 500 preferenze e circa 11 punti percentuali. Anche rispetto alle elezioni politiche del 2022 il PD aumenta la sua cifra: all’epoca registrò 2334 consensi pari al 12,81%. Ma, probabilmente, la vittoria più importante è data dall’insieme delle forze progressiste: sommando Fratelli di Italia, la Lega e Forza Italia – che oggi governano l’Italia e ambiscono ad amministrare Cerignola – le forze di destra arrivano al 43%. La sola somma delle forze progressiste – che oggi amministrano Cerignola – data dal PD e dal M5S da il 47%. Se si aggiungono anche le altre forze di sinistra come AVS si supera ampiamente la soglia del 50%. Pur considerando un contesto di grande astensione, vero problema di tutta la politica cerignolana e in generale di tutto il sud, Cerignola si conferma città di sinistra e progressista. Un grazie particolare a tutti gli iscritti, ai dirigenti e ai simpatizzanti del partito. Un grazie forte a tutte le forze civiche che hanno voluto dare una mano, votando per Decaro e per il PD. Mentre a destra si contendevano la leadership locale in una guerra fratricida e perdono come dei pernacchi (ma su questo ci torneremo, eccome se ci torneremo!), la sinistra ha marciato divisa e ha colpito unita, con una grande prova di maturità della sua classe dirigente. È il segnale che aspettavamo, per continuare a fare bene e meglio, per sentire la fiducia, per coltivare l’unità e per guardare al futuro con speranza e ottimismo.