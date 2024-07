PD Cerignola: approvato l’emendamento per le agevolazioni TARI

Il Partito Democratico di Cerignola esprime soddisfazione per l’approvazione in Consiglio Comunale dell’emendamento per le agevolazioni TARI, a cui hanno lavorato i consiglieri e gli assessori del PD, in collaborazione con gli altri gruppi di maggioranza. L’emendamento prevede una serie di agevolazioni destinate ai nuclei familiari e alle persone che vivono sole, che versano in condizioni di disagio sociale ed economico. La somma totale destinata a questo scopo ammonta a €60.000, permettendo una riduzione del tributo fino all’80% per coloro che hanno un valore ISEE inferiore a €7.500. Questo intervento rappresenta un passo concreto in grado di sostenere le fasce più deboli della popolazione.

“Cerchiamo sempre di fare il possibile per le persone più fragili, mentre in tutti i Comuni la TARI aumenta noi riusciamo sensibilmente a diminuirla e a prevedere delle agevolazioni, sebbene limitate alle fasce di popolazione più in difficoltà”, fa sapere il Gruppo Consiliare del PD per il tramite del capogruppo Dalessandro. La deliberazione approvata include anche una nuova modalità di pagamento della TARI, suddivisa in tre rate di acconto e una rata finale, offrendo così una maggiore flessibilità ai contribuenti. Il Partito Democratico di Cerignola ringrazia tutti i consiglieri e le forze politiche che hanno sostenuto questa iniziativa, dimostrando ancora una volta che, con l’unità e la collaborazione, è possibile raggiungere importanti obiettivi per il bene comune.