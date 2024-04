Pd Cerignola, soddisfazione per l’ultimo consiglio comunale

Il Partito Democratico di Cerignola esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti nell’ultimo Consiglio Comunale, a partire dal rendiconto di gestione 2023 che evidenzia un bilancio in salute e un’amministrazione comunale virtuosa. “Siamo orgogliosi del lavoro svolto in questi anni – dichiara il segretario del PD Cerignola, Daniele Dalessandro – che ha portato a risultati concreti per la nostra città. Il calo del disavanzo di ben 6 milioni di euro rispetto al 2020 dimostra la serietà e l’impegno con cui l’amministrazione ha gestito le risorse pubbliche. Non solo, grazie a una gestione oculata, siamo riusciti a contenere le imposte a carico dei cittadini, con una riduzione della TARI per le famiglie fragili e anziane e con un’addizionale comunale tra le più basse d’Italia”.

Il rendiconto 2023 non si limita a fotografare una situazione finanziaria solida, ma guarda anche al futuro con ottimismo. Sono stati infatti stanziati 19 milioni di euro per nuove spese che si tradurranno in servizi e investimenti per i cittadini. Tra questi, particolare attenzione è stata data alle politiche sociali, con un aumento delle risorse dedicate al sostegno delle fasce più deboli. “L’approvazione del Piano Annuale delle Opere Pubbliche –continua Dalessandro – conferma l’impegno dell’amministrazione per migliorare la qualità della vita dei cittadini. I lavori di riqualificazione dei campi sportivi comunali e l’installazione di nuove telecamere per la sicurezza rappresentano solo alcuni dei tanti interventi previsti. A questi si aggiungono importanti investimenti per il PNRR, con progetti che ammontano a oltre 41 milioni di euro”. “Siamo certi che questi risultati daranno nuova linfa alla nostra città e contribuiranno a farla crescere e prosperare”, conclude il segretario.