Pedonalizzazione del Corso, l’Associazione Commercianti di Cerignola chiede di visionare il progetto

Con una lettera indirizzata al sindaco Francesco Bonito e agli assessori ai lavori pubblici, Michele Lasalvia, e alle attività produttive, Sergio Cialdella, l’Associazione Commercianti Cerignola chiede di prendere visione del progetto di pedonalizzazione del Corso (tratto Villa Comunale/ex ospedale Tommaso Russo). Il tutto dopo aver partecipato all’incontro organizzato sul tema dall’Amministrazione Comunale lo scorso 8 maggio presso Palazzo di Città. “Abbiamo chiesto – dice il presidente dell’Associazione Commercianti Cerignola, Cesare Azzollino – di prendere visione degli elaborati tecnici al fine di poter dire la nostra come operatori commerciali, che verosimilmente saranno i primi destinatari di questo intervento”. “Inoltre – prosegue Azzollino – sarebbe opportuno concordare l’inizio lavori, in modo da non compromettere, ancora di più, l’andamento delle attività commerciali presenti in zona in vista della stagione estiva, dal momento che il cantiere comporterebbe la naturale inibizione del passeggio sul Corso”.

Sono due, inoltre, le proposte concrete sottoposte dall’Associazione Commercianti all’amministrazione comunale. “Da un lato abbiamo chiesto apposite convenzioni per gli stalli del parcheggio nelle immediate vicinanze del Corso, in modo da dare impulso al commercio e poi – prosegue Azzollino – chiediamo, in via del tutto sperimentale, di rendere pedonale sin da subito il tratto Villa/ex Ospedale, in modo da testare eventuali criticità e correggerle in tempi rapidi”.