Per confermarsi nella griglia playoff, l’Audace Cerignola sfida il Giugliano nell’ultima giornata

La regular season del girone C di serie C si chiude fra le mura amiche per l’Audace Cerignola: domani sarà ospite al “Monterisi” il Giugliano. I ragazzi di Giuseppe Raffaele domenica scorsa si sono aggiudicati il derby, imponendosi in trasferta sul Foggia e conquistando una affermazione che è andata ben oltre i semplici tre punti. I gialloblù infatti sono rientrati in zona playoff e l’attuale decima piazza potrebbe anche essere migliorata, in caso di successo sui campani e contemporanea non vittoria di Crotone e Latina, squadre che precedono in classifica; in tal caso sarebbe settima piazza, con il conforto degli scontri diretti a parità di punti proprio con il Giugliano. Una occasione da non fallire, specie fra le mura amiche e con tutti i benefici rinvenienti dall’affermazione sui rossoneri, in quanto ad autostima e spinta di energia per il gruppo. L’Audace attraversa un periodo assai positivo sul fronte delle prestazioni e del gioco, l’unità di intenti verso l’obiettivo è chiara e marcata: visto quanto costruito nelle ultime settimane, prendendo in prestito le parole dell’allenatore siciliano, sarebbe un peccato non allungare la stagione. La seconda qualificazione agli spareggi promozione in altrettante presenze nella terza serie sarebbe un risultato di indubbio valore per la realtà ofantina, soprattutto in considerazione che qualche giornata fa la presenza nella griglia era parecchio in dubbio. Ligi e soci innanzitutto si preoccuperanno di svolgere il loro dovere, prestando poi attenzione ai risultati delle altre e in base a ciò tirare le somme, delineando ciò che eventualmente potrebbe essere.

Il tecnico siciliano dovrà rinunciare agli squalificati Krapikas e Tascone: Barosi e Bianchini i sostituti, che offrono piene garanzie in ragione delle rispettive ultime apparizioni. Forfait anche per Martinelli, a riposo precauzionale per un fastidio al polpaccio che nei mesi scorsi si era infortunato. Per il resto, tutto inalterato, a partire dalla coppia offensiva Vuthaj-D’Andrea, sempre più convincente.

Settima casella in graduatoria come detto per il Giugliano, a quota 53 e con un bilancio totale che conta quindici vittorie, otto pareggi e quattordici sconfitte. I ‘tigrotti’ anche nel ritorno si sono confermati come una delle rivelazioni del torneo, aggiudicandosi senza troppi patemi e con anticipo il pass per i playoff. Mister Bertotto ha condotto egregiamente un gruppo nel mercato invernale arricchitosi con gli arrivi di Cargnelutti in difesa, Romano e Maselli in mediana, Ibou Balde e Diop in attacco. Reduce da un punto nelle ultime tre gare (il pareggio del precedente turno con la Casertana), il Giugliano ovviamente avrà la motivazione di conservare quanto fin qui prodotto, anche se non si prevedono particolari barricate. Il modulo adottato è infatti un 4-3-3, cui fare attenzione a Salvemini e Ciuferri, migliori marcatori rispettivamente con undici e sette centri in campionato. Assente De Rosa per squalifica, in un centrocampo che dovrebbe esser privo anche dell’infortunato Gladestony.

Nel precedente della passata stagione, l’11 settembre 2022, il Cerignola si impose 1-0 con rete nel recupero di Malcore, a sancire la storica prima vittoria fra i professionisti. Calcio d’inizio alle ore 18.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Mucera della sezione di Palermo.