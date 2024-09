Per la sesta volta, l’arte di Giuseppe Amorese esposta a New York

Settembre 2024, le opere di Giuseppe Amorese esposte a New York. Sesta esposizione a NY e anniversario significativo per l’artista: 10 anni dal primo evento Newyorkese. Sin dal 2014 Giuseppe Amorese ha portato, nel cuore dell’arte mondiale NYC, la sua produzione artistica con rilevante continuità. L’evento si svolgerà dal 25 al 29 Settembre, presso il Metropolitan Pavilion-Chelsea NYC. Giuseppe Amorese con la sua arte, da molti anni ormai, porta nel Mondo il nome della sua terra d’origine Cerignola, dando lustro all’intera città. L’artista, presentato dalla galleria monogramma di Roma, in questa occasione mostrerà esclusivamente le proprie sculture realizzate con diversi materiali, dalla ceramica alla resina. “…è come se ci facessimo osservare dalle nostre stesse emozioni…”. Una dichiarazione di fede-passione-poetica: chiara nell’enunciato, ma più spesso criptica nell’insieme e in ciascuna opera.

Giuseppe Amorese

25-29 Settembre 2024 – AAF NY

Metropolitan Pavilion, Chelsea-NYC

Ingresso su invito o ticket

galleria d’arte monogramma

www.giuseppeamorese.com