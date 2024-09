Per mantenere il comando solitario, il Cerignola chiede strada al Potenza

Il Cerignola, capolista del girone C di serie C, attende il Potenza domani nella quinta giornata di campionato. I ragazzi di Giuseppe Raffaele domenica scorsa hanno sconfitto 3-1 il Giugliano, portandosi così in vetta solitaria per la prima volta fra i professionisti. Grazie ad un secondo tempo magistrale, gli ofantini hanno saputo ribaltare lo svantaggio, dando dimostrazione di carattere e grande forza d’animo. Anche perché la gioia per il primo posto era stata un po’ adombrata dal grave infortunio occorso a Luigi Cuppone: l’attaccante intanto ieri è stato operato a Bologna per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e del menisco interno del ginocchio sinistro, a breve partirà con il percorso di riabilitazione allo scopo di tornare quanto prima sui campi da gioco. Una assenza decisamente non da poco per i gialloblù, perché l’ex Pescara formava con Salvemini un duo assolutamente complementare e ben assortito. Le alternative però non mancano in prima linea e quanto accaduto, seppur evento sfortunato, potrebbe responsabilizzare ancor più la squadra in generale. Nel secondo appuntamento casalingo consecutivo, l’Audace proverà a conservare il comando in vista di una settimana impegnativa, che vedrà la disputa del primo turno infrasettimanale della stagione. Il tecnico delle ‘cicogne’ però avvisa sulle insidie del match di domani: «Avremo tutto da perdere contro i lucani, una squadra che ha iniziato bene e che conosciamo avendola affrontata anche in Coppa. Hanno dimostrato di essere partiti bene – riferisce Raffaele – e hanno perso solo a Benevento, sappiamo di avere una partita complicata. Veniamo da una gara dove abbiamo avuto una gran forza mentale, ma noi rispettiamo tutti i nostri avversari».

Nonostante il trittico di gare alle porte, l’allenatore siciliano pare intenzionato a schierare dal 1′ la migliore formazione possibile: Ligi sarà ancora out e l’impiego di Martinelli da valutare, così in difesa probabile la presenza di Capomaggio con Bianchini al centro della mediana. Paolucci candidato a riprendersi una maglia da titolare, mentre Gagliano sembra in vantaggio su Jallow per affiancare in avanti Salvemini.

Dopo la salvezza raggiunta ai playout nello scorso torneo, il Potenza è ripartito con l’intenzione di evitare patemi e sofferenze. Il primo tassello è stata la riconferma in panchina di Pietro De Giorgio, artefice della permanenza e allenatore che conosce molto bene Raffaele, poiché ha con lui trascorsi da vice. Il mercato ha regalato una ossatura di buona fattura ai lucani, con gli arrivi (fra gli altri) di: Sciacca, Milesi e Riggio in difesa; Firenze, Felippe ed Erradi a centrocampo; Rosafio e D’Auria nel reparto avanzato. Sono sette i punti conquistati dai rossoblù, reduci dal successo di misura sul Sorrento: parità fra le reti realizzate e quelle subite (sei). Anche il Potenza predilige una impostazione votata al controllo del gioco con attitudini offensive: il modulo sarà un 4-3-3 con Caturano (due reti al pari di D’Auria), supportato probabilmente ai lati da Rosafio e Schimmenti.

L’ultimo precedente sul Tavoliere è piuttosto fresco, circa sei mesi fa: il 24 marzo vittoria dell’Audace 2-1, con le firme di Coccia (uno dei diversi ex) e Vuthaj. Calcio d’inizio al “Monterisi” alle ore 20.45, con la direzione arbitrale affidata al sig. Burlando, della sezione di Genova.