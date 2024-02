“Pietra di Scarto” presenta “Sfruttamento e Caporalato in Italia” a cura di Marco Omizzolo

Si svolgerà venerdì 1° Marzo a partire dalle ore 18.30 presso Palazzo Fornari a Cerignola la presentazione del volume “Sfruttamento e Caporalato in Italia. Il ruolo degli Enti Locali nella prevenzione e nel contrasto” a cura di Marco Omizzolo, promossa dalla Cooperativa Sociale “Pietra di Scarto” da sempre attiva su questa tematica. Sono circa 230.000 i lavoratori e le lavoratrici particolarmente vulnerabili e, quindi, soggetti a fenomeni di sfruttamento e caporalato, compreso il lavoro forzato, in Italia. È un dato che riguarda il solo settore agricolo, ratificato dal V Rapporto Agromafie e caporalato dell’Osservatorio Placido Rizzotto/FLAI-CGIL. È un sistema criminale organizzato che mina i diritti fondamentali delle persone fissati dalla Costituzione italiana, propedeutico anche al radicamento delle mafie. I numeri rappresentano storie di donne, uomini, minori che devono richiamare l’attenzione della collettività e l’impegno radicale delle istituzioni.

Il secondo libro della Collana AP-profondimenti, promosso da Avviso Pubblico e curato dal sociologo Marco Omizzolo, si pone l’obiettivo di far conoscere organizzazione, dimensione e articolazione dello sfruttamento, padronato e caporalato dei lavoratori nel mercato del lavoro italiano sviluppando una qualificata riflessione sulle possibilità di prevenzione e contrasto previste dalla legge 199/2016. La particolare prospettiva di Avviso Pubblico è quella di comprendere quanto hanno fatto, fanno e possono fare gli enti locali. Tra le esperienze pratiche raccontate dai diretti protagonisti come buone prassi a cui far riferimento c’è proprio quella della Cooperativa di Cerignola che dal 2010 gestisce il Laboratorio di Legalità “Francesco Marcone”, bene confiscato alla mafia su cui si coltivano e si trasformano pomodori promuovendo l’inserimento lavorativo di donne e uomini in situazione di fragilità e provenienti da situazioni di sfruttamento. Chiude una parentesi narrativa che richiama gli scritti di Alessandro Leogrande e la storia da non dimenticare di Jerry Masslo.

Oltre a Marco Omizzolo, autore del volume, saranno presenti Francesco Bonito, Sindaco di Cerignola, Ludovico Vaccaro, Procuratore Capo della Repubblica di Foggia, Federica Bianchi, Referente di Libera Puglia, Michele Bisceglia, Coordinatore Provinciale Foggia di “Avviso Pubblico”, Don Pasquale Cotugno, Direttore Caritas Diocesana Cerignola-Ascoli Satriano e Pietro Fragasso, Presidente della Cooperativa Sociale “Pietra di Scarto”. Modera Luca Pernice, giornalista e scrittore. L’iniziativa è promossa all’interno del Progetto “(Ancora) Più Rossa d’Amor”, realizzato con il sostegno della L.R. 32 del 01/08/2014 “Disposizioni attuative per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale” della Regione Puglia. Per info cooperativa@pietradiscarto.it.