Pochi spiccioli, tanti danni: è accaduto in un bar di Cerignola sabato pomeriggio

Nelle ultime settimane si sta assistendo ad una recrudescenza di atti vandalici, furti, rapine e altri eventi criminosi a Cerignola, ad un ritmo praticamente giornaliero. Un altro episodio di tal genere si è verificato sabato 10 febbraio, alle 15, presso il Family Bar, in via Maria SS. Ausiliatrice. Un uomo, con ciabatte e un grosso pezzo di marciapiede in mano, si è avvicinato ad una delle vetrine dell’attività rompendola, riuscendo ad introdursi nel locale. Dato l’orario di primo pomeriggio, al ladro non è andata granché bene, perché in cassa c’erano pochi spiccioli ma invece non di poco conto sono stati i danni recati dalla sua azione.

«Rompendo le vetrate, l’uomo si è ferito ed ha perso sangue, così abbiamo dovuto procedere ad una sanificazione di tutto il bar – racconta il titolare Mattia Macchiarulo, avvisato di quanto stava accadendo da alcuni conoscenti transitati in auto -. Siccome non è la prima volta che ci troviamo a dover fare i conti con queste gesta, vogliamo denunciare la situazione che riguarda anche altri esercenti e altre attività. Già sei mesi fa è accaduto qualcosa di simile, siamo amareggiati perché non si può lavorare in queste condizioni, con la paura che ogni tot di tempo possa capitare ancora». Che siano bande di più persone, o un singolo elemento, l’ondata di furti e danneggiamenti è ormai praticamente fuori controllo: le forze dell’ordine possono poco in quanto in numero esiguo, ma cresce inevitabilmente l’allarme in città.