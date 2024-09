Presentata la XV edizione della Fiera del Libro di Cerignola (20-22 settembre)

Si è alzato il velo sull’edizione 2024 della Fiera del Libro di Cerignola, giunta al suo quindicesimo anno e che è in programma nella tre giorni fra il 20 e il 22 settembre prossimi. Nella conferenza stampa di presentazione dell’evento, svoltasi nella serata di mercoledì 4 settembre a Palazzo Fornari, è stato illustrato alla città il ricco menù della rassegna culturale. Come da diversi anni a questa parte, l’associazione OltreBabele ha come compagno di viaggio al suo fianco l’ITET “Dante Alighieri” di Cerignola, nonché il patrocinio e contributo dell’Amministrazione Comunale di Cerignola, dell’Assessorato all’Istruzione della Regione Puglia e della Fondazione Monti Uniti di Foggia e la collaborazione dell’associazione Il Titolo, della Caritas Diocesana, della Pro Loco, dei volontari del Servizio Civile, di Art&Fatti e della Cooperativa AlterEco. La conferenza, introdotta da Gianni Di Bari, è stata tenuta da Margherita Cinquepalmi, presidente di OltreBabele, dal sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, dal dirigente dell’ITET “Alighieri”, prof. Salvatore Mininno con l’intervento in videocollegamento di Savino Zaba, conduttore televisivo, radiofonico e direttore artistico del Teatro Mercadante.

«Ci avviciniamo a questa XV edizione con l’entusiasmo e l’impegno di sempre – spiega Margherita Cinquepalmi a lanotiziaweb.it -. Per quanto costituisca un evento unico dal punto di vista annuale, la Fiera in realtà comporta un impegno che parte diversi mesi prima. L’aria che si respira è quella alimentata da un gruppo assortito, costituito non soltanto dalla nostra associazione ma da diversi collaboratori che con il loro contributo ci consentono di realizzare l’evento». Fondamentale la sinergia con le scuole: «È uno dei cardini fissi della Fiera. Per OltreBabele è importantissimo mantenere i contatti e soprattutto dar vita a incontri con gli autori e a laboratori che stimolino l’interesse degli studenti, per farli andare oltre i confini scolastici e permettergli di conoscere le realtà culturali del territorio». Su cosa invece il pubblico debba aspettarsi da questa edizione, la presidente dell’associazione afferma: «Abbiamo dato un’impronta particolare per quanto concerne gli autori di calibro nazionale, senza trascurare quelli locali a cui è sempre dedicato uno spazio fisso. Cerchiamo di soddisfare le richieste di un pubblico che è sempre più affezionato e che ci spinge a mettere su un evento di qualità. Ci auguriamo di raggiungere questo obiettivo».

La rassegna prende il via venerdì 20 con Roberto Parmeggiani che in mattinata presenta “Giacomo di cristallo e altre storie di Gianni Rodari in simboli CAA” (La Meridiana), seguito da Teresa Righetti con “Van Gogh pittore malinconico in simboli CAA” (La Meridiana). Nel pomeriggio l’inaugurazione della Fiera con i saluti istituzionali delle autorità, con la successiva premiazione del “II Memorial di poesia Pia Patruno”. Nel tardo pomeriggio il primo nome forte di questa edizione, quello del noto giornalista Rai, conduttore e autore di Report, Sigfrido Ranucci che presenta “La scelta” (Bompiani). In serata un’altra penna illustre del giornalismo d’inchiesta del servizio pubblico, fra gli autori di Presadiretta: Domenico Iannacone interviene, appunto, sul tema “Voce e verità: il Giornalismo al servizio dell’etica”.

La giornata di sabato 21 è aperta da Dimitri Cocciuti con “Non lasciarti sfuggire” (Sperling & Kupfer), seguito da Pino Aprile che presenta “La brigante bambina” (Pienogiorno). Nel pomeriggio è invece l’ora di Catena Fiorello: la celebre scrittrice siciliana porta in Fiera il suo “Granita e baguette” (Giunti). Segue Roberto Genovesi con “Il mietitore di Angeli” (Newton Compton editori). Il compito di animare il sabato sera tocca al popolare comico, cabarettista e scrittore Gene Gnocchi, che intrattiene il pubblico con “Il mondo senza un filo di grasso” (Baldini + Castoldi).

Nella mattinata di domenica 22 si parte con gli alunni dell’IC “Di Vittorio-Padre Pio” che presentano “Amicizia è…Fare poesia”. Segue il laboratorio “Leggo, gioco…cresco!”, organizzato per bambini dai 3 a 5 anni dalla libreria L’Albero dei fichi. Si passa quindi agli autori locali, con Paolo Francesco Conte e il suo “Per le strade di Cerignola” e Domenico Carbone che presenta “L’altra Cerignola”. La seconda parte della domenica è inaugurata da Savino Zaba, che per Rai Libri presenta “Cent’anni di compagnia”. Segue Gabriella Genisi con “Giochi di ruolo” (Marsilio). A concludere la serata e la kermesse ci pensa Pinuccio, al secolo Alessio Giannone. Il noto personaggio televisivo barese, inviato di Striscia La Notizia, è pronto a far sorridere amaramente e far riflettere il pubblico della Fiera con il suo “Tutt’appost. Storie di ordinaria italianità”.

