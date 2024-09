Presentate ieri sera le maglie da gara dell’Audace Cerignola

Tramite una conferenza svoltasi ieri nella sala stampa dello stadio “Monterisi”, si sono svelate le divise da gioco per la stagione 2024/25 dell’Audace Cerignola. Presenti il presidente Nicola Grieco e il patron Michele Grieco, assieme ad alcuni rappresentanti di attività e aziende, i cui loghi campeggiano sulle maglie. Nello specifico, Antonietta Ladogana per “Il Caminetto”, Vito Manduano per “Ecodaunia”, Gianni Nardiello per “NG impianti”. Quest’ultima azienda figura da main sponsor della terza maglia, con sfondo blu e righe orizzontali gialle, mentre sulle spalle e ai fianchi la colorazione è bianca. Ciascuno dei presenti ha sottolineato l’orgoglio e il piacere di essere al fianco della società, sostenendo un progetto che sta dando i suoi frutti. Un parere ricambiato dal massimo dirigente, il quale ha ringraziato per il sostegno ma soprattutto ha rimarcato che l’Audace è una famiglia e un gruppo di amici, intendendo tali tutti coloro che danno il proprio contributo per un cammino importante.

Il presidente Grieco ha poi risposto ad alcune domande rivoltegli dai giornalisti, facendo un primo bilancio degli aspetti più propriamente di campo e che vedono il Cerignola in vetta solitaria al girone C di serie C. «Sappiamo di affrontare un campionato difficile, ora siamo davanti a tutti ma non vuol dire nulla. Il nostro obiettivo sono i playoff – afferma – e se poi arriva qualcosa in più strada facendo, lo prenderemo molto volentieri. Ci godiamo il momento di essere in vetta, c’è da mantenere ben saldi i piedi a terra e cercare di migliorarci di settimana in settimana». Un avvio anche oltre le più rosee aspettative per il numero uno delle ‘cicogne’: «Non ci aspettavamo una partenza così positiva, siamo ancora alle prime battute e i giudizi è prematuro farli. Le blasonate arriveranno ai piani alti, il calcio non è scienza esatta ma noi siamo un bel gruppo e sono orgoglioso di quanto i ragazzi e il tecnico stanno facendo. Indubbiamente vogliamo ben figurare e far divertire i nostri tifosi».

Dello stesso avviso anche il patron Michele Grieco (in rappresentanza della New Grieco e del marchio Proshop, main sponsor della prima maglia) che ha detto: «Ci stiamo divertendo lungo questo percorso, tutti sanno che siamo una famiglia ambiziosa, il presidente è molto competente e sapevo di potermi fidare. Oggi stiamo sognando e sognare non costa nulla, ma la cosa principale è fare bene, continuando sulla strada tracciata. Si sono giocate poche partite ancora, ci fa piacere il primato ma testa bassa e lavorare sempre».