Presunte violenze al carcere di Foggia: tornano in libertà sei agenti della penitenziaria indagati

Il Tribunale del Riesame di Bari ha rimesso in libertà sei dei dieci agenti penitenziari indagati, per le violenze che sarebbero state perpetrate in danno di due detenuti presso il carcere di Foggia, nell’agosto 2023. Il Collegio (Presidente Mastrorilli, Giudici Schiraldi e Romanelli), con ordinanza emessa all’esito dell’udienza tenutasi lo scorso otto aprile, ha accolto l’istanza di riesame avanzata dagli indagati, annullando l’ordinanza applicativa delle misure cautelari detentive limitatamente ad alcuni dei capi di imputazione loro contestati. Tra i beneficiari del provvedimento c’è anche V.P., uno degli agenti indagati – assistito dall’Avv. Matteo Perchinunno di Cerignola e dall’Avv. Michele Di Gaetano di Stornara -, per il quale la Procura di Foggia aveva chiesto e ottenuto la detenzione domiciliare, sostituita dal Tribunale del Riesame con una interdittiva che gli ha permesso di tornare in libertà.

«Il Tribunale della Libertà di Bari ha parzialmente accolto le doglianze della difesa annullando la ordinanza impugnata in relazione ad un capo di imputazione (c.d. “tortura di stato”), così disponendo la immediata liberazione dell’indagato – spiega a lanotiziaweb.it l’Avv. Perchinunno -. Si resta in attesa del deposito delle motivazioni. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini. Continueremo a seguire la vicenda con la massima attenzione al fine di dimostrare, nelle sedi opportune, la totale estraneità del nostro assistito dalle accuse che gli vengono mosse». I soggetti coinvolti nelle indagini sono quindici, tra agenti della polizia penitenziaria e personale carcerario, accusati di aver posto in essere condotte violente nei confronti di due detenuti e di aver tentato di insabbiare il tutto. Vengono loro contestati, a vario titolo, i reati di tortura, abuso d’ufficio e di autorità contro arrestati o detenuti, concussione, danneggiamento, falsità ideologica, omissione di atti d’ufficio, soppressione, distruzione e occultamento di atti.