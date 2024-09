Primo big match stagionale per il Cerignola, atteso da un Avellino voglioso di riscatto

Primo incontro di cartello stagionale per l’Audace Cerignola, che domani sera sarà ospite dell’Avellino, nella terza giornata del girone C di serie C. I ragazzi di Giuseppe Raffaele provengono dalla vittoria ai danni del Messina, seconda affermazione in due gare e punteggio pieno dopo 180′ di campionato. É l’avvio migliore degli ofantini da qualche anno a questa parte, soprattutto con riferimento alla terza serie: nelle due stagioni precedenti infatti, erano arrivati 3 punti nel 2022/23 e 2 nel torneo successivo. Il successo sui peloritani ha evidenziato altre armi a disposizione dei gialloblù, capaci di saper soffrire e bravi a piazzare i colpi risolutori nel momento opportuno, concedendo rare occasioni agli avversari e mantenendo per la prima volta inviolata la porta. Adesso giunge un test probante per confermare l’ottima partenza: al di là di quello che sarà il risultato finale e considerando si tratta appena del terzo turno, l’Audace si presenterà sul rettangolo verde con l’intenzione di mantenere intatta la sua identità e le caratteristiche di gioco. Come ha dichiarato il mister nella conferenza stampa pregara, le ‘cicogne’ hanno preparato la sfida con la solita ricetta fatta di coraggio, foga agonistica ed equilibrio, componenti imprescindibili per strutturare il proprio percorso. Sarà un Cerignola che nutrirà rispetto per una formazione costruita per vincere, al contempo però consapevole di potersela giocare senza paura e cercando di sfruttare le peculiarità di cui si dispone. Il fatto poi che i rivali siano quasi obbligati a vincere con la pressione tutta dalla loro parte, potrebbe rivelarsi una arma in più per Paolucci e soci.

L’undici titolare dovrebbe ricalcare pienamente o con pochissime variazioni quello visto con i siciliani: Ligi rientra dalla squalifica e si gioca una maglia in difesa con Visentin; da valutare Coccia alle prese con una contusione, nel caso non dovesse farcela spazio a Tentardini a sinistra e Russo spostato dalla parte opposta. In attacco invece, confermatissima la coppia Cuppone (a quota tre fra i cannonieri) e Salvemini, mentre si registrano i recuperi di Sainz-Maza e Jallow.

Anche in questa edizione di serie C, l’Avellino si è presentato ai nastri di partenza con l’etichetta di favorito, assieme ad altre tre compagini. Pure nella sessione estiva di mercato, gli interventi sono stati di assoluto spessore, ad integrare gli elementi migliori trattenuti: gli arrivi del portiere Iannarilli, dei difensore Enrici e Cancellieri, dei centrocampisti Sounas (dal Catanzaro), Toscano e Tribuzzi, Redan e Vano in avanti ampliano le alternative a disposizione. Dopo aver superato i primi due turni di coppa Italia, lo start in campionato non è stato quello auspicato: pesante ko a Picerno al debutto e solo un pareggio interno con il Giugliano. Confermato assieme al ds Perinetti, mister Pazienza però giusto contro la sua ex squadra si gioca sostanzialmente la panchina, perché i biancoverdi non vorrebbero perdere ulteriore terreno in questo primissimo segmento di gare. Assenti De Cristofaro per squalifica, Toscano e Tribuzzi infortunati, il modulo dovrebbe essere un 3-5-2 con possibile duo offensivo Redan-Gori.

Nell’ultimo precedente in terra irpina, il 25 ottobre 2023, finì 1-0 per l’Avellino. Calcio d’inizio allo stadio “Partenio-Lombardi” alle ore 20.45, con la direzione arbitrale affidata al sig. Mucera, della sezione di Palermo.