Prosegue il momento no della Mandwinery Pallavolo Cerignola, Monopoli vince 0-3 al “Dileo”

Ancora una sconfitta per la Mandwinery Pallavolo Cerignola che, ieri sera, sul parquet amico del PalaDileo ha trovato la terza sconfitta consecutiva in campionato, seconda di fila in casa, per 3-0 contro una Fenix Monopoli arcigna e ben determinata delle ex Novia e Nuovo. Ancora con alcune defezioni, il collettivo fucsia non riesce a trovare l’uscita dal tunnel di questo momento negativo, scivolando a -9 dal secondo posto occupato da Castellaneta e a -7 dal quarto dove c’è la Vesuvio Oplonti. Saranno ore di riflessione in casa delle Pantere per ritrovare quella giusta serenità per affrontare i prossimi impegni e mettere alle spalle questo periodo negativo: e domenica l’importante appuntamento con la stracittadina al PalaFamila contro la FLV da non fallire. Da domani testa al derby. Serviranno unità d’intenti e concentrazione da parte di tutti.