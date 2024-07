Provincia di Foggia: assegnate risorse per il progetto “Capitanata in transizione”

A quasi 10 milioni di euro ammonta l’assegnazione di risorse finanziarie, sancita dal Decreto del 22 aprile 2024 del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made In Italy, destinate alla realizzazione delle iniziative imprenditoriali e pubbliche incluse nel Progetto “Capitanata in Transizione”. La Provincia di Foggia, in qualità di Soggetto Responsabile del progetto, si è impegnata a completare questo intervento pilota entro il 31 dicembre 2026. Presentato il 15 febbraio 2022, il progetto ha ottenuto un significativo riconoscimento, classificandosi al nono posto tra quasi 70 proposte presentate a livello nazionale. Il recente decreto ministeriale segna un momento cruciale per il nostro territorio, superando una fase di stallo durata oltre due anni e consentendoci di avviare la fase operativa. Saranno attuati 43 progetti di innovazione, destinati a sostenere altrettante imprese, e avviati interventi infrastrutturali in 9 comuni della provincia: Apricena, Cagnano Varano, Candela, Rocchetta Sant’Antonio, San Severo, Manfredonia, Cerignola, Sant’Agata di Puglia e Monteleone di Puglia.

La Provincia di Foggia avrà la responsabilità di fornire assistenza alle progettualità, fungendo da interfaccia tra le iniziative di sviluppo e i soggetti incaricati di gestire e verificare l’attuazione delle risorse, inclusi il Ministero delle Imprese e del Made In Italy e la Cassa Depositi e Prestiti. In tal senso, sono già state avviate le procedure di assegnazione delle risorse, consentendo così di garantire un pieno avvio delle iniziative di sviluppo nei prossimi mesi. Il Presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, ha dichiarato: “Abbiamo fortemente voluto assicurare la piena attuazione al Progetto ‘Capitanata in Transizione’, garantendo il necessario supporto istituzionale a tutti i livelli. Siamo convinti che le risorse destinate allo sviluppo rappresentino un’opportunità di ripresa e riscatto per la nostra provincia”.