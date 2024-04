Pur battuta, la Mandwinery Pallavolo Cerignola si fa onore a Castellaneta (3-1)

Non basta una bella prova alla Mandwinery Pallavolo Cerignola che, ieri sera, in casa della vice capolista Greenergy Castellaneta, ha giocato e lottato alla pari per tre set dando parecchi grattacapi al collettivo locale. Dopo la sosta di Pasqua, Altomonte e compagne hanno aperto il mese di aprile con una battuta d’arresto che, però, rende l’onore delle armi alla formazione fucsia cerignolana, brava a dimostrare di saper reggere l’urto in casa di una squadra che, fino alla gara contro Star Volley Bisceglie, aveva collezionato ben 15 vittorie di fila, meritando senza dubbio l’attuale posizione in classifica. Fatale, per il risultato finale, il crollo fisico e mentale delle Pantere nell’ultimo e decisivo set. La sconfitta di ieri aprirà adesso un trittico di gare importanti per la Pallavolo Cerignola: San Giorgio, Oplonti e Accademia Benevento saranno impegni da cui ricavare il massimo per restare nella parte alta della classifica. Ora riposo e, da domani, testa al San Giorgio Volley che sarà ospite al PalaDileo sabato prossimo, 13 aprile.