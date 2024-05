Quattro silos e mezzo milione di litri di acque non denaturate sequestrati in una cantina di Cerignola

Attraverso una mirata e minuziosa attività di verifica presso un sito aziendale vitivinicolo di Cerignola, il Gruppo Carabinieri Forestale di Foggia con il Nucleo Carabinieri Forestale di Cerignola e l’ICQRF Puglia e Basilicata hanno riscontrato la presenza di acque non denaturate in silos vinicoli. All’interno della suddetta attività industriale di lavorazione e produzione vinicola è stata riscontrata la presenza di 518.149 litri di acque di vegetazione proveniente dalla lavorazione di mosti muti non denaturata ai sensi di legge all’interno di 4 silos. I militari e gli Ispettori dell’ICQRF hanno proceduto, dopo specifiche verifiche e campionamenti, al sequestro amministrativo dei quattro silos contenenti acque non denaturate e contestato sanzione amministrativa da 6.000 a 20.000 euro. Sono state impartite particolari prescrizioni per la giusta gestione e presenza delle acque non denaturate nei silos vinicoli.

Come è noto, la legge 238/2016 disciplina la gestione delle sostanze depositate in cantina per prevenire comportamenti illeciti legati alle adulterazioni e sofisticazioni di vini. L’attività di controllo dei Carabinieri Forestali rientra nell’ambito di una mirata campagna di controlli “Piani di azione” e con l’ICQRF per la prevenzione e repressione delle frodi in danno alle qualità delle produzioni agroalimentari e degli illeciti in tema di contraffazione ed adulterazioni, per le finalità di sicurezza alimentare del consumatore.