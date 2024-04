Quinto set ancora indigesto per la Flv Cerignola, passa Monopoli al pala “Tatarella”

Solo un punto per la Flv Cerignola nell’importante confronto diretto per la salvezza, nel 21° turno del girone I della serie B2: al pala “Tatarella”, l’As Labruna Monopoli passa al quinto set (21-25; 19-25; 25-16; 27-25; 7-15 i parziali). Le ragazze di coach Castillo partono contratte, così le biancoverdi si impongono nei primi due set approfittando degli errori avversari e motivate anch’esse dal proposito di allontanarsi maggiormente dalla zona pericolosa. Come accaduto di frequente negli ultimi tempi però, vedi con la Faam Matese o nel derby, le rossogialloblù si destano all’improvviso, ritrovando sicurezza ed efficacia nei fondamentali. La terza frazione è vinta agevolmente, mentre la quarta è un susseguirsi di emozioni e si risolve solo ai vantaggi, portando il match al tie break. Nel periodo decisivo, le ofantine scontano una partenza ad handicap, tentando di rientrare ma senza esito e il successo va alle baresi. Un punto che muove sì la classifica, avvicinando Villaricca ad una sola lunghezza al quintultimo posto, tuttavia sarebbe stato meglio acquisire la vittoria anche in vista del prossimo complicatissimo impegno e dei confronti più agevoli delle concorrenti dirette. Sabato 13 infatti Viscito e compagne saranno ospiti della Star Volley Bisceglie, indiscussa capolista del raggruppamento: la missione salvezza si fa sempre più complicata.