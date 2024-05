Raccolta differenziata: dalla Regione un contributo straordinario di 80mila euro a Cerignola

Anche Cerignola è tra i comuni beneficiari del contributo che la Regione Puglia ha stanziato per premiare i comuni virtuosi nella raccolta differenziata. Il nostro Comune, con una percentuale del 67,02%, fornita dall’Osservatorio Regionale dei Rifiuti Puglia, beneficerà di un contributo di 80.000 euro. Questi fondi verranno utilizzati per interventi di salvaguardia e protezione ambientale del territorio, di tutela igienico-sanitaria delle persone, ma anche per lo sviluppo di sistemi di controllo e monitoraggio ambientale e per la gestione integrata dei rifiuti urbani. “Siamo felicissimi di vedere ancora una volta il nostro Comune tra le comunità virtuose della Regione Puglia: si tratta di un percorso complesso, che richiede attenzione e, soprattutto, educazione, a partire dai più piccoli, ma anche, anzi soprattutto per gli adulti, coloro che dovrebbero rappresentare un esempio per le giovani generazioni. Conferire correttamente è semplicissimo oltre che un dovere. Spero che la nostra comunità possa guardare ad un futuro più sensibile all’ambiente partendo dalla quotidianità”, dichiara Michele Lasalvia, assessore all’Ambiente.

“Il contributo rappresenta un premio concreto al senso civico della maggior parte dei cerignolani e uno strumento di promozione dell’importanza dei rifiuti come risorsa: differenziare significa risparmiare, innanzitutto abbattendo i costi della Tari, e investire in servizi sempre più efficienti che ci rendono più sostenibili per il nostro territorio e il nostro pianeta. Mi auguro che anche i cittadini più restii a iniziare a differenziare s’impegnino a conferire correttamente i rifiuti invece di abbandonarli per strada, nelle campagne o, addirittura, sul Piano delle Fosse. È ora di dirlo: chi abbandona i rifiuti è il primo responsabile dell’aumento delle tasse”, commenta il sindaco Francesco Bonito.