Raccolta rifiuti, Bonito: «Inammissibile scaricare sui cittadini le questioni aziendali di Tekra»

Le inefficienze del servizio di raccolta dei rifiuti, particolarmente nelle aree più distanti dal centro della città, saranno il tema dell’incontro tra l’Amministrazione comunale e la Tekra, la società che lo gestisce. A convocarlo è stato il sindaco Francesco Bonito per conoscere le ragioni dei disservizi e governare al meglio la fase di passaggio al nuovo gestore. “È inammissibile che siano scaricate sui cittadini questioni aziendali connesse all’imminente conclusione del contratto che lega l’AroFg4 a Tekra”, commenta il sindaco Bonito. “Il mio intervento ha generato una positiva reazione della società che ha messo in atto una serie di attività straordinarie e riorganizzato il personale addetto al servizio. Lunedì prossimo approfondiremo le ragioni del disservizio e concerteremo come evitarle per il futuro. Sono convinto che a partire dall’1 giugno, data in cui subentrerà la Teknoservice, i cambiamenti saranno radicalmente positivi”, conclude il sindaco.