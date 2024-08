Raffaele: «Entusiasmo per l’inizio, con la Next Gen test impegnativo e servirà il massimo»

In previsione della lunga trasferta di Biella, per sfidare la Juventus Next Gen nel debutto in campionato venerdì sera, mister Giuseppe Raffaele ha anticipato la tradizionale conferenza stampa pregara. L’allenatore degli ofantini presenta così il confronto con la seconda squadra bianconera: «È la prima partita e quindi ci sono indici diversi da considerare. Veniamo da una fase preparatoria con solo una gara ufficiale, ora inizia il campionato con le sue dinamiche positive e negative. Avremo fuori Capomaggio per squalifica e qualche altro giocatore che deve raggiungere la forma ideale, alla partenza del torneo c’è da vedere la squadra sul campo cercando di trovare le situazioni per andare subito a fare risultato. C’è l’entusiasmo di cominciare, consapevoli di avere una identità e sapere cosa fare sul rettangolo verde. Faremo una stagione di livello, stiamo lavorando bene, il gruppo è di qualità ma le prime partite vanno prese con le molle, dopo quattro o cinque turni cominceranno ad uscire le prime verità».

Colpo in avanti: Salvemini

Arriva il desiderato tassello a completare il reparto offensivo: è fatta per l’ingaggio dell’attaccante Francesco Salvemini, prelevato dal Giugliano col quale ha disputato le ultime due annate totalizzando 65 presenze e 21 gol. La punta andriese, che il mese prossimo compirà 28 anni, rappresenta il colpo che va ad aggiungersi a Cuppone, Gagliano e Jallow in una linea totalmente rinnovata. Raffaele traccia il bilancio del mercato: «Ci sono state delle uscite importanti davanti, rimpiazzate adeguatamente risolvendo anche a livello numerico un problema avuto nel precampionato – dice il tecnico siciliano -. La dirigenza si è mossa con intelligenza, sono partiti giocatori importanti ma ne sono arrivati altrettanti. Salvemini andrà inserito nel gruppo perché arriva quasi in chiusura di sessione, ha però lavorato con me e conosce diversi elementi quindi non ci saranno problemi nella sua rapida integrazione. Un acquisto fondamentale perché incarna le caratteristiche di centravanti che cercavamo». Come sta a livello fisico l’undici gialloblù? «Nei primi impegni è difficile mantenere il livello costante per tutti i 90 minuti, abbiamo una scaletta che ci porterà a salire sempre più di brillantezza – spiega Raffaele -. Sono tranquillo, non abbiamo avuto grossi problemi a parte una botta subita da Sainz-Maza a Pescara. Ritengo rilevante anche l’ingresso mentale nel campionato, spero di ritrovare i miei come è stato a Caserta nell’ultima dei playoff e anche a Potenza in coppa».

Il giudizio sui bianconeri

«Loro hanno fatto un precampionato ottimo, hanno dei giovani che in breve periodo andranno in categorie superiori, andremo lì per giocarcela a viso aperto, fare la partita e per ottenere i tre punti – afferma il mister delle ‘cicogne’ -. Sarà un test molto impegnativo, ci saranno delle trasferte assai toste in questa prima fase, non potremo esimerci dal dare il massimo per cercare di ottenere risultati». Che valore aggiunto può conferire la Juventus Next Gen al già combattivo e duro girone C? «Questa novità tiene alto il livello, perché è un campionato di assoluto spessore con tante pretendenti e piazze dense di storia, passione e blasone con le quali loro dovranno confrontarsi. In più altre realtà come la nostra, desiderose di ritagliarsi con ambizione il proprio spazio. I bianconeri oltre a giovani di prospettiva hanno anche calciatori come Guerra navigati per queste categorie, quindi avranno sicuramente il loro ruolo nel cammino della stagione».