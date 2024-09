Raffaele: «Giugliano in forma e insidioso in ripartenza, il Cerignola dovrà stare attento»

In vista della sfida di domenica sera contro il Giugliano, sul campo amico del “Monterisi”, mister Giuseppe Raffaele ha presentato il match in conferenza stampa. «Una squadra che ha cominciato bene il campionato ed è in forma – dice il tecnico dell’Audace Cerignola a proposito dei prossimi avversari – con poche modifiche rispetto alla stagione scorsa. Hanno una fisionomia ben definita e come noi stanno proseguendo un cammino iniziato tempo fa. Avendo cambiato qualche interprete, le loro caratteristiche si sono un po’ modificate, loro giocano bene specie in ripartenza con tre attaccanti e possono essere molto pericolosi. Sarà una partita difficile, dovremo essere bravi su alcune situazioni che i campani sanno svolgere mentre noi dobbiamo essere gli stessi come identità e di quello che vogliamo nell’arco dei novanta minuti». I gialloblù provengono da tre risultati utili, l’ultimo ad Avellino, un pareggio con aspetti decisamente positivi ma c’è ancora molta strada da fare: «La prestazione è stata sicuramente degna di nota, la strada tracciata è quella giusta e bisogna guardare a una gara per volta, senza badare a obiettivi di classifica che dovremo noi creare sul campo. Siamo ancora alle battute preliminari – spiega Raffaele – e adesso è più importante consolidare gli equilibri fra i reparti, ad esempio la fase difensiva eccetto quei cinque minuti contro la Juventus Next Gen mi ha molto soddisfatto. Dobbiamo continuare a tradurre sul rettangolo verde le nostre caratteristiche principali e la mentalità espressa».

Alcune situazioni relative agli acciaccati sono da monitorare, in particolare in difesa: Martinelli ha una bassissima possibilità di rientrare nell’elenco dei convocati (nella scorsa uscita è stato sostituito per infortunio), per Ligi qualche speranza in più mentre Coccia dovrebbe aver smaltito la contusione accusata nel confronto con il Messina. Altri invece sono rientrati come il centrocampista Sainz-Maza, sul quale l’allenatore delle ‘cicogne’ si esprime così: «Miguel per la prima volta ha svolto l’intera settimana di lavoro in gruppo, ritengo che nel più breve tempo possibile possa arrivare al 100%. Sta già bene e può essere indubbiamente impiegabile, il nostro centrocampo ha risorse diverse da adattare all’avversario di turno, a come si mettono le cose nel match e alla condizione di chi in quel momento gioca da titolare. Sainz-Maza ha caratteristiche uniche ed è importantissimo per noi, quando sarà al top della condizione potrà essere uno dei titolari fissi».

Doppio impegno con l’appoggio dei tifosi, un fattore da capitalizzare per proseguire la serie utile. «Stiamo preparando tutto al meglio, sono sicuro i ragazzi arrivino bene al fischio d’inizio. Mi piacerebbe vedere lo stadio pieno e con la solita carica dal primo al novantesimo. Mi auguro che l’entusiasmo per i risultati e per il tipo di gioco che pratichiamo sia da stimolo ad incrementare le presenze, perché fa bene alla società e ai giocatori, costruendo quell’armonia che può portare a bei traguardi».