Ranucci e Iannacone primi ospiti di rilievo della Fiera del Libro di Cerignola

Proseguono gli appuntamenti della XV edizione della Fiera del libro di Cerignola. Una serata densa di incontri quella che si è tenuta ieri a Palazzo Fornari, tra nuove proposte, discussioni culturali e tanto altro. Nel pomeriggio, si è svolta l’inaugurazione dell’evento alla presenza dei suoi principali fondatori e partner istituzionali. La presidente dell’associazione OltreBabele, Margherita Cinquepalmi, ha preso la parola ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della Fiera, in particolar modo l’Assessorato all’Istruzione di Cerignola, la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e la Regione Puglia. A seguire, i rappresentanti Gianfranco Piemontese, della Fondazione Monti Uniti; il prof. Salvatore Mininno, dirigente dell’ITET “Dante Alighieri”; il dott. Luca Gasparro, presidente dell’associazione Arte&Fatti aps e Rita Tomacelli, moglie dell’artista Francesco Corcella, del quale è stata allestita una mostra artistica nelle sale di Palazzo Fornari. Sono stati poi premiati i finalisti della seconda edizione del concorso letterario in memoria di Pia Patruno: “Ricordi” e “Le stanze, la guerra” le poesie vincitrici, rispettivamente della sezione giovani e adulti.

Conclusa la premiazione ci si è addentrati nel vivo del circolo serale, interamente dedicato al giornalismo italiano e ai suoi grandi maestri. Roberto de Candia ha presentato il primo ospite, Sigfrido Ranucci, stimato giornalista italiano e autore del libro “La scelta”, edizione Bompiani. Una discussione ricca di storia e successi professionali, dalla sua testimonianza sul dramma dell’11 settembre alle inedite testimonianze di Borsellino da lui pervenute. Il libro racconta la sua carriera da giornalista d’inchiesta, i fortuiti casi che lo hanno condotto alla rivelazione di importanti verità, gli incontri di vita quotidiana che hanno svoltato la storia della stampa italiana e mondiale. “La Scelta” è un successo editoriale che ha raggiunto 10 ristampe, 400 città e oltre 476 presentazioni. Insomma, un saggio che racconta la Storia del nostro Paese e delle complesse dinamiche del mondo dell’informazione. Ranucci col suo vissuto testimonia la passione di aver fatto una scelta, La Scelta di essere giornalista, paladino coraggioso della verità e strenuo difensore della libertà di parola.

Sul tema “Voce e verità: il giornalismo al servizio dell’etica” si è discusso assieme a Domenico Iannacone, giornalista, conduttore e regista. Con la mediazione di Paolo Di Giannantonio, si è aperta una riflessione attorno ad un nuovo modello televisivo: l’inchiesta morale. Nel gigantesco panorama informativo di oggi, quanto conta la storia degli ultimi? Quali riflettori si accendono sugli angoli più bui della nostra società? L’umanità si disperde nel vuoto del mondo giornalistico, collassato in cicli di informazione sempre più brevi e ripetuti. «Per raccontare il mondo non abbiam bisogno di grandi storie, ma di piccoli racconti che siano esemplari nel proprio essere. È necessario andare alla ricerca di quel reagente morale che sappia far nascere in noi l’ispirazione alla riflessione», queste le parole di Iannacone. Durante la sua carriera ha sentito di dover cambiare rotta, di abbandonare quell’attraversamento duro e rigido che gli si chiedeva e di scegliere la strada delle relazioni autenticamente umane. Ecco che l’esperienza nel quartiere di Scampia ha tracciato la direzione di questo nuovo percorso; lì Iannacone è venuto a contatto col dolore umano più disperato che potesse immaginare: nella cosiddetta “Casa dei puffi” di Scampia, asilo mai aperto e incustodito, ha toccato con mano le storie che nessuno racconta, ha sentito l’odore dello straziante abbandono. Da qui il bisogno di fare informazione morale, di entrare nel vivo delle relazioni con nudità, senza scudi e pregiudizi. E se il mondo del giornalismo televisivo sta ancora sperimentando questo nuovo modo di far notizia, Iannacone accoglie le emozioni di queste storie da regista, raccontandole con l’arte del teatro. Di fronte al pubblico in ascolto, Iannacone ha concluso con queste parole: «Lì dove c’è comunità, c’è democrazia» e il popolo di Cerignola con determinazione si impegna ad essere esempio concreto di questo principio.

Questo slideshow richiede JavaScript.