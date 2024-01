Rapina a stazione di servizio in autostrada. Il personale: «rischiamo ogni giorno»

Nel giorno dell’epifania ancora un episodio spiacevole, una rapina che ha interessato la stazione Ofanto Nord, sull’autostrada per Napoli (A16) in direzione Canosa. Nel pomeriggio, intorno alle 18,00, in cinque, a volto coperto, sono entrati nel punto ristoro della stazione di servizio e hanno fatto razzia. Una rapina in piena regola, interrotta dall’arrivo di un pullman che ha messo Inn fuga i malviventi. Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri della stazione di Cerignola, che hanno provato a sorprendere i cinque, ma senza esito.

Nella notte di Venerdì 5 gennaio, invece, è stata notata una vettura ferma alle spalle della stazione di servizio Ofanto Sud. Nell’ipotesi di una possibile rapina – è abituale che si entri proprio dalla parte posteriore delle stazioni – è intervenuta la Polizia Stradale. Alla vista delle forze dell’ordine il mezzo si è dato alla fuga.

E’ tanta l’amarezza del personale in servizio che quotidianamente si confronta con tali fenomeni. Nello scorso anno sono stati numerosissimi gli episodi: principalmente rapine ai punti ristoro e furti ai mezzi in sosta. «Rischiamo ogni giorno. Non si può lavorare, fare un turno di notte con l’ansia. Non c’è il rischio. Qui c’è la certezza che vengano a rapinarti. Abbiamo famiglie, siamo dei lavoratori e non meritiamo tutto questo. Le forze dell’ordine fanno il possibile, ma forse qui ci vuole una vigilanza ventiquattro ore al giorno» concludono.