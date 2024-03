Rapinato autotrasportatore alle porte di Cerignola: bottino un carico di elettodomestici

Un autotrasportatore nella tarda serata di ieri è stato rapinato alle porte di Cerignola, nel Foggiano. La vittima è un uomo di 49 anni di Canosa di Puglia che ha poi denunciato l’accaduto. Secondo quanto ricostruito finora dalla Polizia, il 49enne è stato bloccato mentre rientrava a casa. In tre, armati di fucile e col volto coperto, sarebbero riusciti a fermare con un’auto di grossa cilindrata il tir carico di elettrodomestici e a svuotarlo nel giro di meno di trenta minuti. Il camionista, assieme al suo mezzo, è stato lasciato nelle campagne di Cerignola: l’uomo sta bene e non ha subito aggressioni. Il valore del bottino è da quantificare. Le indagini sono in corso per identificare gli autori del colpo.