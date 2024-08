Recupero liste di attesa: la Asl di Foggia attiva il piano di Recall

La Asl di Foggia ha attivato il piano di Recall per lo smaltimento delle liste di attesa. Frutto di un accordo con le strutture private accreditate, il servizio prevede la chiamata da parte di un operatore ai cittadini che attendono di effettuare visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni ambulatoriali al fine di garantire in maniera più celere l’erogazione delle stesse. Hanno priorità nell’esecuzione di prestazioni urgenti i pazienti oncologici, già inseriti in percorsi diagnostici e terapeutici ed i pazienti con classe di priorità breve, in attesa di effettuare in day service scintigrafie o gli esami endoscopici dell’apparato digerente e respiratorio. Le strutture private accreditate stanno procedendo con la chiamata attiva dei pazienti tramite liste fornite dalla Asl sulla base dell’ordine cronologico della data di prenotazione fornita dal CUP.

Con deliberazione n. 1150 del 31.07.2024 l’Azienda Sanitaria Locale ha recepito la Deliberazione di Giunta Regionale n.980/2024 – determinazione del Fondo Unico di Remunerazione per l’anno 2024, per il riconoscimento delle prestazioni sanitarie da erogarsi in regime di ricovero (case di cura) da parte delle Strutture Sanitarie istituzionalmente accreditate, insistenti nell’Ambito Territoriale della Regione Puglia. Attuazione art. 1, commi 232 e 233 della L.n. 213/2023 – Ripartizione Fondi. È stato inoltre istituito con la stessa deliberazione, un gruppo di lavoro per l’individuazione del criterio di ripartizione del fondo assegnato alla ASL di Foggia pari ad euro 1.524.095,00 e per il monitoraggio dell’andamento delle attività inerenti la riduzione delle liste d’attesa. “Le liste di attesa rappresentano un problema nazionale, uno dei più urgenti da risolvere, dichiara il Direttore Generale della Asl Foggia Antonio Nigri. La Direzione Strategica ha varato un piano operativo mirato a ridurre i tempi di attesa e recuperare le prestazioni. Lo stiamo facendo in sinergia con le Strutture accreditate private, utilizzando i fondi di cui disponiamo al fine di garantire e tutelare la salute della nostra comunità”.