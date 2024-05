ResUrb Music Lab, a Cerignola laboratori musicali all’insegna dell’inclusione

Al via da Martedì 28 Maggio le iscrizioni gratuite ai laboratori musicali realizzati da APS RESURB e finanziati nell’ambito del programma regionale PugliaCapitaleSociale 3.0. Partendo dalle esperienze di APS RESURB e della sezione di Musica dell’I.C. Don Bosco Battisti (partner del progetto), il progetto propone di contrastare l’esclusione sociale dei minori con disabilità lieve attraverso la realizzazione di un laboratorio di chitarra ed uno di percussioni cui si aggiungeranno spettacoli dal vivo. I laboratori di musica saranno spazi in cui i ragazzi normalmente abili e ragazzi con lieve disagio apprenderanno e sperimenteranno insieme, attraverso suoni, movimenti, strutture, silenzi, pause ed echi, utilizzando strumenti specifici. In questo modo potranno vivere l’esperienza della solidarietà reciproca, del rispetto dell’altro, dello stimolo al cambiamento e alla progettualità.

L’intero progetto sarà ospitato dalla Cooperativa Sociale ESCOOP (partner del progetto) presso i locali del C.E.R.C.A.T. e supportato dal partenariato del Comune di Cerignola. Ad animare l’avvio delle attività, in concomitanza all’apertura delle iscrizioni gratuite, Martedì 28 Maggio alle ore 18.00 presso la pista del C.E.R.C.A.T., ci sarà il concerto dell’Orchestra degli studenti dell’I.C. Don Bosco Battisti. “Un lancio nel segno dalla partecipazione attiva dei ragazzi, modello di socialità nel quale fortemente crediamo” dichiara Giuseppe Dagostino, presidente di APS RESURB -. “Ringraziamo tutto il partenariato per aver creduto in questo progetto, consolidando l’alleanza tra pubblico-privato, ponendo delle solide basi per la costruzione di una Comunità Educante Territoriale. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e a contattarci per maggiori informazioni” conclude Dagostino.