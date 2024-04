Rifiuti in Ospedale: la raccolta non funziona (e non solo al Tatarella)

Decine di sacchi di immondizia accumulati all’esterno dell’ospedale di Cerignola e un servizio di raccolta che, in una struttura importante come il Tatarella, funziona a singhiozzo e a rilento, nonostante le numerose segnalazioni. Raccolta e smaltimento rifiuti sono sempre al centro del dibattito politico e cittadino, con un servizio non sempre all’altezza delle aspettative (e dei costi) e una raccolta che, nonostante gli sforzi, non soddisfa l’intera cittadinanza. Il problema si acuisce e diventa ulteriormente grave quando ad esserne interessato è il nosocomio cittadino. Le foto parlano chiaro e raccontano di allocazioni insostenibili per il volume di rifiuti prodotti (3 contenitori per la carta, 2 per la plastica e 4 per il secco residuo) e di una raccolta che, ad esempio, per il secco residuo prevede un solo ritiro settimanale (il martedì).

A questo si aggiungono ulteriori questioni: da un lato l’accumulo dei sacchi in modo poco canonico, aperti, con rifiuti di altro genere all’interno (sono state rinvenute dagli operatori siringhe, cateteri, pannoloni e coperte ospedaliere) e non stoccati; dall’altro l’allocazione a pochi passi da locali frequentati del nosocomio, con buste che quando c’è vento forte volano e si trascinano fino dinanzi alle porte.

Proprio i sacchi di immondizia, sul finire della scorsa estate crearono non pochi problemi durante un atterraggio dell’elicottero di elisoccorso: il vento forte generato dal mezzo fece volare l’immondizia a rischio di far finire qualche sacco tra le eliche e mettere a rischio l’incolumità di operatori e pazienti. Una tra le tante situazioni che crea non pochi problemi a chi opera nella struttura, dove proseguono, nonostante le contro misure adottate, i furti all’interno dei parcheggi.

Responsabile della raccolta dei rifiuti non sanitari all’interno dell’ospedale Tatarella è l’azienda che si occupa della raccolta e smaltimento in città, per ora ancora la Tekra in attesa dell’arrivo della nuova società. Se la possibilità di disporre una differente organizzazione del servizio all’interno dell’ospedale è fatto da concertare anche con gli uffici comunali competenti in materia di rifiuti, è il caso che quanto avviene da mesi nel nosocomio cittadino venga attenzionato dall’amministrazione e dalla tecnostruttura.

Il tema rifiuti, oltre la raccolta quotidiana in strada, merita ulteriore attenzione quando ad essere coinvolte sono le grosse strutture (come l’ospedale) o le isole ecologiche a servizio anche dei grandi quartieri della città. Proprio la programmazione delle isole ecologiche, il lunedì in area mercatale, il giovedì nel quartiere Torricelli e il sabato nei pressi dell’ex-Tribunale, ha subito qualche variazione; il giovedì, in alcune occasioni, non è presente il punto raccolta nel quartiere Torricelli a seguito di episodi poco piacevoli ai danni dei lavoratori.

Una situazione, quella dei rifiuti, che, in una città dove si paga una Tari consistente, tra le più alte in Italia, viene poco tollerata. Se da un lato si rilevano da anni criticità importanti sulla raccolta cittadina (pochi operatori e mancata intensificazione dei ritiri in estate), dall’altro si può rilevare come le abitudini di alcuni cittadini (gli abbandoni selvaggi) sarebbero da rivedere. Non a caso tra i cumuli di rifiuti all’ospedale stazionano alcuni sacchetti di immondizia ‘casalinga’ che qualche incivile pensa bene di conferire proprio lì.

Gennaro Balzano

La Gazzetta del Mezzogiorno