Rifiuti: partiti i controlli sul corretto conferimento a Cerignola, partendo dai grandi condomini

Sono partiti negli ultimi giorni i controlli congiunti della Polizia Locale con il personale della società Teknoservice sul corretto conferimento dei rifiuti da parte dei grandi condomini: l’attenzione si sta concentrando sul rispetto delle regole basilari di conferimento, dall’utilizzo del mastello agli orari di esposizione. Durante i controlli era presente l’assessore all’Ambiente Domenico Dagnelli insieme ai rappresentanti della società Teknoservice.

“L’esigenza era quella di partire dai grandi condomini perché rappresentano agglomerati che producono grandi quantità di rifiuti, che spesso però, in modo consapevole e deliberato vengono conferiti non rispettando alcune semplici regole che vogliamo ribadire: innanzitutto i rifiuti devono essere conferiti utilizzando i mastelli seguendo il calendario stabilito e soprattutto negli orari previsti. Alcune scene in centro città ci stupiscono: anche il nostro corso principale è invaso di rifiuti non abbandonati ma lasciati lì appositamente dai condomini, dando quindi un’immagine distorta, sbagliata della nostra città. Siamo in costante contatto con gli amministratori di condominio che ho incontrato qualche settimana fa, perché da parte dell’amministrazione c’è sicuramente la volontà di fare squadra e trovare soluzioni pratiche ed immediate per scoraggiare questo fenomeno, un semplice esempio di disaffezione alle regole che colpisce ogni quartiere della nostra città, lo ripeto, dal centro alle periferie”, il commento dell’assessore all’Ambiente.

