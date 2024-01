Rinnovato il protocollo d’intesa tra ODCEC di Foggia e ITET “Dante Alighieri” di Cerignola

Anche per il 2024 è stata rinnovata la collaborazione tra ITET “Dante Alighieri” di Cerignola e l’ODCEC di Foggia – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili -. L’accordo è stato siglato nel corso dell’incontro, tenutosi mercoledì 17 gennaio, tra il Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Mininno e il Presidente dell’ODCEC Dott. Senerchia. All’incontro erano presenti il Consigliere dell’Ordine, per l’area Ofantina, Dott. Musaico e i referenti per l’ITET, il Prof. Michele Di Bisceglia e il Prof. Primo Tufariello. L’ODCEC continuerà dunque a garantire all’Istituto il proprio supporto alla formazione, per i PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento -, e per un eventuale inserimento lavorativo delle nostre studentesse e dei nostri studenti presso gli Studi di Commercialisti e di Esperti Contabili. «Il corso – come sottolinea il Dott. Musaico, Consigliere dell’Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia – punta a migliorare la preparazione tecnica degli alunni attraverso la conoscenza diretta delle procedure informatiche utilizzate oggi dagli studi professionali».