“Ripalta: un volto, un luogo, una città”, mostra sulla Patrona a Cerignola

La Deputazione Feste Patronali, nell’ambito degli annuali festeggiamenti in onore della Protettrice, Madonna di Ripalta, ha organizzato per il 7 settembre alle ore 10,30 presso l’atrio di “Palazzo Coccia” un significativo momento culturale. Sarà, infatti, presentata la mostra di immagini ottocentesche su seta e carta dal titolo “Ripalta: un volto, un luogo, una città” grazie al contributo di Onofrio Bancone, Francesco Barnabò, Francesco Digiorgio, Francesco Radi, Luigi Reitani, Giancarlo Strafezza, i quali hanno inteso mettere a disposizione della cittadinanza ciò che è in loro possesso e che racconta la storia di una icona, unita miracolosamente a quella della città. Tale evento sarà introdotto dalla conferenza sul culto e sulla devozione dell’Icona più preziosa per il popolo cerignolano, tenuta dalla dott.ssa Rossella Digirolamo e dalla Prof.ssa Emanuela Fogliandini, rispettivamente neo laureata e docente presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano. Oltre agli interventi del Vescovo diocesano Mons. Fabio Ciollaro e del Presidente della Deputazione, Dott. Francesco de Cosmo, vi sarà anche la testimonianza del Sig. Mario Trematore, vigile del fuoco che salvò la Sindone dall’incendio del 1997. La cittadinanza è invitata a questo significativo momento culturale per la storia della cara Cerignola.