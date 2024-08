Ripristinato il servizio di primo soccorso al mercato settimanale di Cerignola

È tornato attivo ieri, durante il consueto mercato settimanale, il servizio di primo soccorso con ambulanza, grazie alla disponibilità e l’impegno dei volontari della Croce Rossa Italiana, a cui è stato affidato il servizio, che sarà garantito ogni mercoledì per tutta la durata del mercato. “Abbiamo prontamente risposto alle prime sollecitazioni emerse dal confronto con i commercianti del nostro mercato, che chiedevano di garantire maggior sicurezza ai tanti concittadini che frequentano il mercato del mercoledì, spesso anziani. Il nostro obiettivo era garantire subito una postazione di primo soccorso, viste anche le numerose presenze e le alte temperature durante la stagione estiva. Continueremo a concentrarci su cosa possiamo e dobbiamo continuare a migliorare, dagli stalli per delimitare correttamente le postazioni dei commercianti, a misure per incentivare ed attivare buone pratiche per la raccolta differenziata”, commenta l’assessora alle Attività Produttive, Cecilia Belpiede.