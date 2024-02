Ritorna il teatro accessibile a Cerignola: due appuntamenti il 29 febbraio

La stagione del Teatro Mercadante di Cerignola mette in vetrina il suo fiore all’occhiello anche in questo 2024: l’accessibilità a persone con vari tipi di disabilità con due spettacoli di danza e teatro. Il primo appuntamento da cerchiare in calendario è quello del prossimo 29 febbraio con “The chance to find your self” di Benno Steinegger e Jovial Mbenga, spettacolo fruibile alle persone sorde grazie a Diana Anselmo, artista dell’associazione “Al di qua artist”. Appuntamento speciale per il quale la direzione del Teatro Mercadante e il suo direttore artistico, Savino Zaba, in accordo con l’amministrazione comunale di Cerignola e il Teatro Pubblico Pugliese, ha deciso di fissare il prezzo del biglietto a 10 euro per ogni settore da riservare a tutti gli spettatori disabili (mentre per l’accompagnatore l’ingresso sarà omaggio).

“Accessibilità significa creare uno spazio fisico e di pensiero per tutti i corpi che sono stati sempre esclusi dalla narrazione e dalla storia del teatro europeo” spiega Giulia Traversi, responsabile per l’accessibilità della stagione del Teatro Mercadante. “Accessibilità –aggiunge – non sarà una parola chiave solo per il pubblico, ma anche per gli artisti con disabilità”. Rendere fruibili spettacoli di danza e teatro a persone con vari tipi di disabilità è possibile grazie alla collaborazione con l’associazione “Al di qua Artist”, la prima associazione di categoria composta da artisti con disabilità. La giornata del 29 febbraio sarà arricchita, nel pomeriggio alle ore 18,00, dalla presentazione del romanzo “Come d’aria” di Ada D’Adamo, vincitrice postuma del Premio Strega 2023 (la scrittrice è scomparsa ad aprile dello scorso anno). Saranno presenti Viola Lo Moro (poeta e letterata) e Loretta Santini (Casa Editrice Elliot edizioni).