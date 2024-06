Roberta Recchia presenta a Cerignola “Tutta la vita che resta”, il suo romanzo d’esordio

Lunedì 24 giugno, alle ore 19:00, presso il Mondadori Point di Cerignola (via Bari, 48) si terrà la presentazione del romanzo “Tutta la vita che resta” (Rizzoli), romanzo d’esordio di Roberta Recchia. Dialogherà con l’autrice Valentina Caldarone. “Tutta la vita che resta” è una storia d’amore, di dolore e di rinascita. Marisa e Stelvio Ansaldo, una coppia innamorata come nelle favole, è devastata dalla tragica scomparsa della figlia sedicenne Betta. La loro vita si rompe in mille pezzi e la famiglia, unita da un amore profondo, si ritrova a dover affrontare un lutto che sembra impossibile da superare. Ma la storia non finisce qui. Nel corso degli anni, Marisa e Miriam cugina di Betta, affrontano un passato doloroso e le conseguenze di un evento traumatico che le ha segnate per sempre.

“Tutta la vita che resta” è un romanzo che accompagnerà per mano i lettori e le lettrici nella vita di tutti i giorni e che ha un potere: quello di mollare tutto quello che si sta facendo per leggerlo tutto di un fiato. Se da tempo non si prova la sensazione di non vedere l’ora di tornare ad immergersi in una storia i cui protagonisti hanno un che di indimenticabile, allora il romanzo di Roberta Recchia è proprio l’opera che tornerà a far rivivere quella sensazione. “Tutta la vita che resta” è una storia da cui non ci si può staccare, con personaggi autentici, vivi, di cui non si può fare a meno di restare ammaliati. Con una scrittura delicata e curativa, Roberta Recchia narra una storia che indaga i meccanismi della vergogna, del lutto e del vuoto esistenziale ma anche della cura, dell’affetto e della dolcezza di una famiglia che si prepara ad affrontare, appunto, “Tutta la vita che resta”.

Roberta Recchia è nata a Roma nel 1972. È laureata in Lingue e Letterature europee e americane e in Relations interculturelles et Coopération internationale. Ha lavorato per molti anni in azienda per poi intraprendere la strada dell’insegnamento, ma si è sempre dedicata alla scrittura: “Tutta la vita che resta”, in corso di pubblicazione in quattordici paesi tra cui Regno Unito, Francia e Spagna, è il suo primo romanzo.