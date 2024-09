Roberto Genovesi a Catena Fiorello Galeano protagonisti della seconda serata della Fiera del Libro

Palazzo Fornari ha fatto il pieno di presenze anche nella seconda serata della Fiera del Libro di Cerignola. Ad aprire le danze è stato Roberto Genovesi, scrittore, giornalista e direttore di Rai Libri, che ha illustrato il suo «Il mietitore di Angeli» (Newton Compton Editori). Si tratta di un giallo storico, la cui vicenda ruota attorno a quanto accadde a Capodanno nel 1938, in pieno ventennio fascista. Il gotha del regime si è riunito in una villa sull’Appia Antica, per festeggiare la notizia del prossimo arrivo a Roma di Adolf Hitler in visita ufficiale. Nel corso della serata, però, sparisce la figlia undicenne del padrone di casa, il potente gerarca Cucchi, a cui Mussolini ha affidato da poco la supervisione del cerimoniale per la visita del Führer. Sul luogo giunge per indagare il commissario della Mobile Marcello Toscanini, che riconosce subito la firma del rapitore: un fazzoletto di seta bianca. Intervistato dal giornalista e scrittore Davide Grittani, l’autore spiega come questa storia voglia rendere giustizia a chi ha avuto il coraggio di restare umano in anni in cui di umano c’era poco o niente: «Il fatto che nel quotidiano ci fossero persone in grado di dare la priorità ai veri valori della vita, nonostante la dittatura, il fascismo, i campi di concentramento, le stragi e altri orrori, è ciò che ci ha portato a rivedere la luce nel dopoguerra e uscire da quell’inferno. Il protagonista è questo commissario che ritiene che la vita di bambini scomparsi sia più importante di ciò è invece importante per il regime e per l’OVRA (il servizio segreto del fascismo, ndr)».

Il secondo ospite di serata è Catena Fiorello Galeano, la nota scrittrice, autrice e conduttrice televisiva, che ha presentato il suo ultimo libro, «Granita e baguette» (Giunti). Dialogando con Cristiana Lenoci, l’autrice ha intrattenuto i presenti con la sua verve, fra passaggi del suo romanzo e curiosi aneddoti personali, dimostrando come l’ironia sia proprio una dote di famiglia. Al centro della storia raccontata ci sono Monte Pepe, un piccolo borgo immerso nelle montagne siciliane, e le “Signore di Monte Pepe”: «Sono cinque signore, ognuna con i propri problemi e quindi anche alle prese con la disperazione per la ricerca di un lavoro, che si mettono insieme e decidono di aprire una rosticceria -spiega Catena Fiorello a lanotiziaweb.it -. Chiaramente, in un piccolo borgo di 1000 abitanti e a 1500 metri di altezza, i clienti sono quelli che sono, con la maggior parte delle casalinghe che si fa gli arancini a casa. Dopo un anno, disperate, stanno per chiudere. Ma la Provvidenza, nella quale io credo moltissimo ma che si può chiamare anche con altri nomi, strizza l’occhio a queste signore. Fa sì che qualcuno, una persona straniera, passi da lì, noti questa attività e, rimanendone colpita, porti in America queste signore facendone delle star». Le signore faranno successivamente ritorno a Monte Pepe, che grazie a loro diventerà un posto molto conosciuto.

E le stesse si faranno carico di una importantissima responsabilità: «Vogliono debellare il cancro sociale per eccellenza, quello delle estorsioni. Loro dicono: ‘A noi il pizzo piace solo nelle camicette’, dando del filo da torcere a questi signori. Preciso che non è un modo per risolvere la questione con faciloneria. Però dimostro e racconto – perché io da voce narrante non commento, lascio al lettore la possibilità di farsi un’idea – come queste signore, lottando contro il pizzo, adempiono ad un dovere etico e morale, rifiutandosi di lasciare questo male in eredità a figli e nipoti». Il romanzo possiede anche molteplici lati divertenti, fra intrighi sentimentali e una Monte Pepe che si trasforma in una New York in miniatura: «C’è una Monte Pepe in ogni angolo d’Italia. Mi piace l’idea che tutti gli abitanti dei piccoli borghi comincino a pensare che la vita è bella non solo nelle grandi città. Anzi, può esserlo di gran lunga di più nei piccoli centri». Il titolo del libro è un richiamo a precisi momenti dell’infanzia: «Tutti i bambini siciliani hanno fatto colazione in estate con granita e pane. Pane preferibilmente raffermo, di uno o due giorni, inzuppato nella granita che facevano le mamme a casa, non si comprava nei bar. Appena svegli, era una colazione non solo rinfrescante, ma che dava gioia, ebbrezza e voglia di uscire di casa per fare cose magnifiche».

Avrebbe dovuto essere della serata anche Gene Gnocchi, per parlare del suo «Il mondo senza un filo di grasso» (Baldini e Castoldi), un dizionario divertente, irriverente e un po’ malinconico di quello che potrebbe essere la realtà che ci circonda. Ma le recenti nuove alluvioni che hanno colpito l’Emilia Romagna, regione di origine del popolare comico e autore, gli hanno purtroppo reso impossibile spostarsi, con l’auspicio di una sua presenza a Cerignola in prossimi eventi e soprattutto che la situazione per gli abitanti di quei territori possa ben presto tornare alla normalità.