Roghi di rifiuti in agro di Cerignola, l’assessore all’Ambiente scrive alle Istituzioni

Dopo l’intensificazione dei controlli da parte della Polizia Locale e l’individuazione di un rogo di materiali di scarto in gomma nella serata di ieri, l’assessore all’Ambiente, Domenico Dagnelli, ha inviato questa mattina una nota indirizzata alle istituzioni regionali e provinciali per denunciare la situazione nell’agro cerignolano. Da qualche settimana, infatti, sono numerose le segnalazioni di roghi potenzialmente tossici per la salute nelle campagne del nostro territorio. Nella nota, si legge, “la richiesta di voler intensificare il controllo del territorio dell’agro cerignolano per tutelare la salute e punire le condotte illecite”. L’assessore, inoltre sottolinea “la massima collaborazione e disponibilità per mettere a punto soluzioni condivise”.