Rogo in una pizzeria a Cerignola, indaga la Polizia

Un incendio è divampato la scorsa notte, intorno alle 3, in una pizzeria di Corso Scuola Agraria a Cerignola. Il rogo si è sviluppato nel gazebo esterno, estendendosi poi anche nei pressi dell’ingresso, causando danni alla struttura e agli arredi presenti. Intervenuta prontamente una squadra di Vigili del Fuoco, che ha provveduto a spegnere le fiamme, ad evitare maggiori danni e a mettere in sicurezza la zona. Dal vicino commissariato di Polizia sono giunti alcuni agenti per avviare le indagini e i primi accertamenti sulle cause dell’evento, acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza pubbliche (di altri esercizi commerciali vicini) e private.