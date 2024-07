Sabato 20 luglio va in scena a Cerignola l’Aufidus Summer Fest

Sulle rive del fiume Ofanto, una giornata di Sport e Musica per celebrare e valorizzare il nostro territorio. Le associazioni APS RESURB e CanoAufidus, con la collaborazione dell’Agriturismo Masseria Moschella, hanno ideato l’Aufidus Summer Fest. La manifestazione si terrà presso l’Agriturismo Masseria Moschella, sabato 20 luglio a partire dalle ore 16. Diverse le attività sportive possibili da praticare: Kayak sul fiume a cura di CanoAufidus; Danza aerea a cura di Aerial Moonwalk; Passeggiata naturalistica; Pilates e pole dance a cura di Eitrainer. Incluso nel ticket dell’attività sportiva, l’EnoGastroBox a cura dell’Agriturismo Masseria Moschella. In scaletta anche uno spettacolo musicale (ad ingresso gratuito) con i Cacao Mental e djset su vinile con i Terra Terra Sound System. Questi i prezzi di accesso: ticket singola attività € 15 (incluso di EnoGastroBox); ticket multi attività all inclusive € 20 (incluso di EnoGastroBox); ticket ridotto under 12 anni € 10 (incluso di EnoGastroBox). Per info e prenotazioni, contattare il numero 373/8324477 oppure la mail resurbspettacoli@gmail.com