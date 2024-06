Salario minimo comunale, Sgarro: «Una questione di dignità, una battaglia di civiltà»

«Il Consiglio comunale di Cerignola approva il salario minimo comunale! Da oggi i lavoratori e le lavoratrici impiegati nei servizi, forniture di appalti pubblici e concessioni del Comune di Cerignola avranno una paga mimina di 9 euro l’ora. É una questione di dignità, una battaglia di civiltà». Così il consigliere comunale di Noi-Comunità in movimento, Tommaso Sgarro, commenta l’adozione del provvedimento da lui proposto in tandem con il collega del Pd, Francesco Sorbo. Sgarro poi riepiloga brevemente i contenuti di quanto approvato: «Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni si applicherà il contratto collettivo maggiormente attinente alla attività svolta, salvo restando i trattamenti di miglior favore. In tutti gli appalti il contratto da applicare sarà scelto tra quelli che prevedono un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro l’ora. Qualora gli operatori economici dichiarino in sede di offerta, un differente contratto collettivo da essi applicato, sarà verificata l’equivalenza, sia delle tutele economiche, e in particolare del minimo salariale, sia delle tutele normative, rispetto al contratto indicato nel bando dalla stazione appaltante. Le medesime tutele normative ed economiche saranno garantite ai lavoratori in subappalto. Sarà verificato il rispetto dell’applicazione del contratto e delle condizioni contrattuali redigendo ogni 6 mesi un report relativo agli appalti in essere del Comune di Cerignola».