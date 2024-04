Sciopero dei servizi di igiene urbana, possibili disservizi anche a Cerignola

Le sigle sindacali CGIL e UIL hanno proclamato uno sciopero di quattro ore per il comparto dei servizi di igiene urbana, che si terrà il giorno 11 aprile 2024. L’azienda Tekra, responsabile della gestione e dello smaltimento dei rifiuti per la città di Cerignola, ha informato l’Amministrazione comunale rispetto ai possibili disagi che potrebbero verificarsi a causa dell’adesione allo sciopero degli operatori. Pertanto, l’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a non esporre fuori dalle proprie abitazioni i rifiuti (vetro, previsto il mercoledì) il cui ritiro è previsto l’11 aprile 2024. Si coglie l’occasione per rinnovare l’invito a non abbandonare illegalmente i rifiuti.