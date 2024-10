Scomparsa Fiscarelli a Cerignola: sospese le ricerche, le indagini proseguono

È scomparso nel nulla la notte tra il 5 e 6 ottobre, adesso dopo lunghe giornate di ricerche, sono state sospese ogni attività sul campo per trovare Gennaro Fiscarelli, il 32enne cerignolano, pregiudicato per piccoli precedenti di droga ma non legato alla criminalità locale. Le ricerche sono scattate subito dopo l’allarme lanciato da un agricoltore che aveva ritrovato un’auto incendiata sul suo terreno. Si trattava della Fiat Bravo, color amaranto, con la quale il 32enne era uscito di casa, e ritrovata nelle campagne alla periferia della città ofantina, in contrada Scarafone. Le ricerche erano ufficialmente scattate il lunedì successivo, dopo la denuncia della mamma Giuseppina, e coordinate dal commissariato locale, con la partecipazione dei vigili del fuoco, l’Ucl con personale Tas, il personale Saf, Sapr e cinofili, carabinieri e volontari della protezione civile, e avevano riguardato un’ampia zona, compresa tra il Rione Fornaci, dove il giovane vive con la madre, fino ai campi dov’era stata trovata la sua auto incendiata.

Le ricerche come prassi sono state sospese nelle sue attività più ampie e coordinate, anche con l’ausilio di cani molecolari, ma gli inquirenti sembrano aver trovato una traccia che stanno seguendo per risalire al ritrovamento del 32enne, anche se non si esclude un esito non positivo della vicenda visti i diversi giorni trascorsi dalla scomparsa. (tratto da ledicoladelsud.it)