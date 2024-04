“Scrivo per…” segnalare le pessime condizioni del manto stradale in via San Martino

Torna la rubrica “Scrivo per…”, dedicata alle segnalazioni dei cittadini. Una residente di via San Martino, strada situata nel centro di Cerignola, ci informa delle precarie e pericolose condizioni in cui versa il manto stradale. Nella mail giunta in redazione, anche alcune foto a testimonianza di ciò.

«Dopo ripetute sollecitazioni su Cerignola Smart e presidi ininterrotti al Comune, porgo alla vostra attenzione la situazione di via San Martino. Avviso che: 1. il terreno sta sprofondando; 2. si rischia allagamento; 3. le auto si danneggiano; 4. il loro passaggio rimbomba acusticamente all’interno degli appartamenti. Si rendono evidenti lavori di rifacimento dell’asfalto in altre vie della città, ma con rammarico in via San Martino 47 non c’è riscontro. Se un giorno accidentalmente dovesse trovarsi a transitare un mezzo pesante, ci rimarrà la ruota!».