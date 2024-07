Senso Civico passa all’opposizione nel Consiglio comunale di Cerignola

Pubblichiamo di seguito e integralmente una nota stampa di Domenico Bellapianta, coordinatore cittadino di Senso Civico e consigliere comunale, in cui si annuncia il passaggio all’opposizione in seno al Consiglio. Decisione presa a causa della nomina di uno dei nuovi assessori, Cecilia Belpiede, non indicata dalla forza politica che ha sostenuto il sindaco Bonito in campagna elettorale. Disattesi quindi gli impegni assunti, Bellapianta comunica l’abbandono dell’attuale maggioranza.

In merito alla nomina del nuovo assessore alle Attività Produttive del Comune di Cerignola, la Segreteria Cittadina di “Senso Civico” precisa che “tale nomina non è in alcun modo rispettosa delle indicazioni e degli orientamenti espressi dalla Segreteria Cittadina di “Senso Civico” e formulati al Primo Cittadino. La neo assessore Cecilia Belpiede, a cui auguriamo buon lavoro, non rappresenta in alcun modo le nostre indicazioni, e non sono quelle date da questa forza politica. La scelta della dott.ssa Cecilia Belpiede non è mai stata avanzata, e non sappiamo da chi indicata. Forse scelta direttamente dal Sig. Sindaco Bonito? Forse da qualche altro soggetto? Registriamo solo un dato certo: mai in sinergia con Senso Civico per Cerignola. Pertanto, ci duole registrare che, ancora una volta, la scelta fatta dal sindaco Bonito apre una ferita nella coalizione di governo della città e rappresenta, al tempo stesso, un tradimento degli impegni elettorali e programmatici sanciti in sede di coalizione con altre forze politiche”. Per questo motivo, è arrivato il momento, di dichiarare ufficialmente il nostro passaggio nei banchi dell’opposizione. Questo mette chiarezza e trasparenza sulla serietà degli uomini e donne di Senso Civico. È d’obbligo ringraziare anche gli ex alleati di coalizione, Partito Democratico, Lista Bonito Sindaco, Con e i 5 Stelle, che ancora una volta, dopo la sottoscrizione di documenti politici, puntualmente tutti mai rispettati, e allo stesso, sindaco che ha sempre inteso amministrare questa città, così come è sotto gli occhi di tutti. Una città alla deriva e senza programmazione politica, affidabilità zero e prese in giro a 1000. Tutti a casa sarebbe la conseguenza di un amministrazione che fa acqua da tutte le parti. Ai Signori dell’attuale maggioranza, se avete un minimo di dignità politica, dimettetevi, compreso il Sindaco in testa, visto che tante volte ha espresso la volontà di dimettersi, ma nella realtà, chiacchiere da strada.