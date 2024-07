Sequestro acque in azienda vitivinicola, il legale: «nessuna sofisticazione, solo un cartello indicatore sbagliato»

Recentemente è stata diffusa una notizia riguardante il sequestro di acque di vegetazione non denaturate presso un sito aziendale vitivinicolo di Cerignola. A seguito di una verifica effettuata dal Gruppo Carabinieri Forestale di Foggia, dal Nucleo Carabinieri Forestale di Cerignola e dall’ICQRF Puglia e Basilicata, è stata riportata la presenza di 518.149 litri di acque non denaturate in silos vinicoli.

Ad intervenire sull’accaduto è il legale dell’azienda vitivinicola, l’avvocato Rosa Mennuni. «È importante chiarire – scrive in una nota a questa redazione – che non vi è stata alcuna sofisticazione dei prodotti vinicoli, come sembra desumersi dall’articolo. La realtà dei fatti, confermata dalla diffida ufficiale ricevuta dall’azienda coinvolta , evidenzia che l’errore era semplicemente dovuto ad un cartello indicatore sbagliato. In particolare, le acque di vegetazione in questione erano state prodotte poche ore prima ed il cartello indicava erroneamente che erano già state denaturate, mentre la dicitura corretta avrebbe dovuto essere “in attesa di denaturazione”. Questo è stato l’unico errore riscontrato. Nella diffida, appunto, si invitava l’azienda a “regolarizzare la condotta, attraverso la correzione dei cartelli, in attesa delle successive operazioni di denaturazione e smaltimento delle acque di vegetazione”, cosa che è stata prontamente eseguita. Infatti, in data 19 giugno 2024, i funzionari dell’ICQRF, dopo le opportune verifiche e campionamenti, hanno eseguito il dissequestro della partita di acqua di vegetazione, procedendo contestualmente alla denaturazione con cloruro di sodio, come stabilito dalla normativa vigente (D.M. 25 settembre 2017, n. 11294 e legge 238/2016). Questo processo è stato completato con successo e annotato nel registro telematico conforme agli articoli 54 e 58, comma 1, della L. n. 238/2016».

Dunque, prosegue l’avv. Mennuni, «l’azienda ha collaborato attivamente con le Autorità per correggere l’errore di segnalazione, garantendo che tutte le acque di vegetazione fossero denaturate correttamente e conformi alle normative in materia. Non sono stati riscontrati danni o irregolarità nei prodotti vinicoli. Si sottolinea, pertanto, che non vi è stata alcuna frode o adulterazione, bensì un semplice errore nella cartellonistica che è stato prontamente risolto. Le Autorità hanno confermato la conformità dei prodotti e la correttezza delle operazioni aziendali, tutelando così la qualità delle produzioni e la sicurezza alimentare dei consumatori».