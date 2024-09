Serata di premiazione degli studenti eccellenti organizzata dal Rotary Club di Cerignola

Nella splendida cornice di Villa Demetra, il Rotary Club di Cerignola ha organizzato la cerimonia di assegnazione degli attestati di merito agli studenti che hanno superato gli Esami di Stato con il massimo dei voti al termine dell’anno scolastico 2023/2024. Erano presenti il Vicario della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano; il Sindaco della Città di Cerignola, on. Francesco Bonito; la Vicesindaco e Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Stornarella, dott.ssa Brigida Cifaldi; il prof. Giulio Cappelletti, delegato del Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio; la Dirigente dell’I.i.s.s. Righi di Cerignola, dott.ssa Maria Rosaria Albanese; i docenti e le famiglie.

Il Presidente in carica del Rotary Club di Cerignola, Giovanni Esposito, nel suo discorso di apertura, ha voluto sottolineare come l’annuale appuntamento del Club sia un importante momento di riconoscimento per i giovani del nostro territorio: “Il Rotary è da sempre impegnato nel promuovere i valori dell’eccellenza, dell’educazione e del servizio alla comunità…Questa serata è dedicata a voi, studenti, che con impegno e determinazione avete raggiunto traguardi importanti. Voi rappresentate il futuro non solo del nostro territorio, ma dell’intera società. È fondamentale che continuiate a credere in voi stessi e nelle vostre capacità, perché solo con costanza e dedizione potrete costruire un domani migliore“.

Il Rotary Club di Cerignola è particolarmente attento alla formazione professionale delle nuove generazioni al fine di costruire il loro futuro attraverso attività di sviluppo delle doti di leadership e di etica, di progetti d’azione e programmi di scambio. A tal fine, ha assegnato due borse di studio per frequentare il RYLA–Rotary Youth Leadership Award, Master di formazione professionale: “Ogni ostacolo superato vi ha reso più forti, ogni successo ottenuto vi ha insegnato il valore del duro lavoro e della determinazione. Viviamo in un’epoca di incredibili opportunità. Lo sviluppo tecnologico apre prospettive prima impensabili. Ma le opportunità comportano responsabilità; avete la possibilità di fare la differenza, di innovare, di creare e di ispirare. Ogni grande conquista comincia da un sogno che l’azione trasforma in realtà. Non abbiate paura di fallire, perché ogni fallimento è un passo verso il successo. Coltivate la resilienza, il Rotary continuerà a supportarvi”.

Tra i momenti speciali della serata, il video messaggio del giornalista e conduttore televisivo, dott. Savino Zaba, che ha rivolto parole di incoraggiamento agli studenti ricordando loro di seguire i propri sogni con passione e determinazione perchè il successo è figlio del duro lavoro. L’evento ha goduto del patrocinio delle Amministrazioni comunali delle città di Cerignola, Orta Nova, Stornara, Stornarella.

