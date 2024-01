Serie B: 5 motivi per credere nella promozione del Bari

Il campionato di Serie B è entrato nel vivo del girone di ritorno. Da adesso in poi è vietato sbagliare e perdere punti preziosi per raggiungere gli obiettivi stagionali. Una delle lotte più entusiasmanti, oltre a quella per non retrocedere, è sicuramente quella per la scalata verso la promozione nella massima serie. Quest’anno, in particolare, vede protagoniste nella serie cadetta tante squadre che hanno fanno la storia del calcio italiano, come ovviamente anche il Bari.

Il team guidato da Pasquale Marino, subentrato a ottobre a Michele Mignani, si trova a soli 2 punti dalla zona play-off. La classifica, infatti, vede i pugliesi a 27 punti, quando siamo appena alla ventunesima giornata di campionato.

Il Bari viene da tre pareggi e una vittoria e punta a recuperare strada per potersi giocare, anche quest’anno, la possibilità di tornare nel calcio che conta. La passata stagione, infatti, i biancorossi erano a un passo dal sogno di tornare in Serie A, che è stato infranto nella sfida play-off contro il Cagliari di Claudio Ranieri.

Il Bari, quindi, può essere una delle candidate alla prossima promozione? Nonostante il cammino ancora piuttosto instabile il Bari ha tutte le possibilità di agguantare il sogno Serie A. E non è un caso, infatti, che chi si occupa di pronostici sulla Serie B continua ad inserire nelle schedine vincenti di oggi il Bari quasi sempre favorito lasciano ben sperare per il futuro.

La solidità difensiva

Il Bari quest’anno vanta una delle difese più forti e solide del campionato di Serie B. Questa caratteristica è dovuta all’organizzazione di mister Pasquale Marino e dall’esperienza dei difensori centrali. Grazie a questo connubio, il team è riuscito a mantenere un grande equilibrio in tutti i match, limitando il numero delle occasioni offensive pericolose degli avversari. A questo si aggiunge il talento del portiere Alessandro Farroni, che ha più volte salvato il Bari in situazioni di pericolo. La solidità difensiva, quindi, è la base su cui vengono costruiti i risultati positivi della squadra.

La profondità della rosa

Grazie al lavoro della società, il Bari quest’anno dispone di un gruppo ampio di giocatori, che offre a mister Marino diverse alternative tecniche e la possibilità di effettuare ciclicamente dei turnover. La rosa ampia, dunque, offre ai pugliesi la possibilità di affrontare gli avversari con diversi approcci tattici, adattando gli 11 in campo in base alle caratteristiche delle squadre degli altri team. La presenza di giovani talentuosi e uomini di esperienza nei vari reparti, poi, consente di effettuare anche dei cambiamenti efficaci nel corso delle partite, garantendo alla squadra freschezza aggiuntiva nel finale di gara.

Esperienza di alcuni giocatori

Una delle particolarità del Bari di quest’anno è la presenza di uomini di grande esperienza, che hanno già vissuto il calcio di Serie A e, in alcuni casi, anche altre leghe e partite di coppa europee. Elementi come Jérémy Ménez, Davide Diaw, il capitano Valerio Di Cesare o Ahmad Benali trasmettono estrema sicurezza e tranquillità al resto dei giovani giocatori. Il loro apporto, quindi, è fondamentale soprattutto nei momenti di pressione, quando determinazione ed esperienza diventano fondamentali;

I tifosi

Si sa, la tifoseria del Bari è una delle più calde e passionali del calcio italiano e da sempre rappresenta il dodicesimo uomo in campo. Per raggiungere l’obiettivo promozione, il sostegno del tifo barese in case e in trasferta è la marcia in più, quella motivazione extra per superare gli avversari;

Mentalità vincente

Il Bari ha mostrato di avere, anche in questa stagione, una mentalità vincente. Superati i primi momenti negativi, la squadra ha trovato il giusto equilibrio di gioco e la determinazione per puntare in alto.

In definitiva il Bari può ancora credere fortemente alla promozione in Serie A. I suoi tifosi, quindi, devono continuare a sostenere la squadra con passione e fiducia, sperando in un girone di ritorno ricco di soddisfazioni.