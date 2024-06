Serie C, il campionato 2024/25 prenderà il via domenica 25 agosto

Tramite un comunicato ufficiale, la Lega Pro ha diffuso le date principali della stagione di serie C 2024/25. Il campionato partirà domenica 25 agosto e la regular season terminerà domenica 27 aprile: unico turno di sosta domenica 29 dicembre, all’interno delle festività natalizie. Previsti anche tre turni infrasettimanali, le cui date però saranno comunicate successivamente. L’antipasto della stagione verrà rappresentato dai primi due turni eliminatori di coppa Italia: si scenderà in campo l’11 e il 18 agosto, con il quadro degli accoppiamenti da definire più in avanti. Al suo terzo anno consecutivo nella serie C, l’Audace Cerignola dunque comincia a conoscere i primi appuntamenti nei quali misurarsi con le avversarie.