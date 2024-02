Serie C Now: tornano le Panini Weeks, l’iniziativa domani al “Monterisi” di Cerignola

In attesa del lancio della terza Digital Collection Serie C del 12 febbraio 2024, il binomio Lega Pro-Panini scenderà in campo nella venticinquesima e ventiseiesima giornata di Serie C NOW con le Panini Weeks. Le figurine dei calciatori Panini, che entrano da decenni nelle case di milioni di appassionati, unendo generazioni e trasudando tradizione, hanno un legame indissolubile con la Serie C e con i suoi tifosi. Una passione che verrà alimentata durante le Panini Weeks, quando, in tutti gli stadi della Serie C NOW, in occasione della gara di campionato casalinga, verranno distribuiti gli album Calciatori Panini 2023/2024 ai ragazzi dei Settori Giovanili e alle società affiliate, mentre i bambini che accompagnano i capitani delle due squadre e gli ufficiali di gara faranno ingresso in campo proprio con gli album in mano. Le attività non finiscono qui: oltre alle grafiche su maxischermi e led luminosi ed alle collaborazioni social e digital, verrà data lettura, in ogni stadio, del messaggio speaker dedicato alle figurine scudetto e squadra dei club di Serie C NOW ed alla Digital Collection Serie C con una sorpresa per gli spettatori. L’iniziativa farà tappa domani a Cerignola, in occasione della sfida fra Audace e Taranto, in programma alle ore 18.30 al “Monterisi”.