Servizio Civile Digitale: pubblicato il nuovo bando della Asl Foggia

Nuovo bando del Servizio Civile Digitale della ASL Foggia per la selezione di 30 giovani tra i 18 e 28 anni. Gli operatori volontari saranno impegnati per 12 mesi nel progetto “Health Digital City 2.0”, elaborato dallo staff dell’Ufficio del welfare comunitario e innovazione sociale della Asl Foggia (coordinato da Annarita Stoppiello) in co-programmazione con la Provincia di Foggia. Le attività progettuali si focalizzano sul “rafforzamento della coesione sociale, attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni”, in modo da attuare un percorso di consolidamento delle competenze digitali diffuse, in linea con gli obiettivi 4 e 10 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il progetto, finanziato con fondi P.N.R.R., prevede, per ogni operatore, una retribuzione mensile di 507,30 euro. Il bando, pubblicato sul sito istituzionale della ASL Foggia, è consultabile al link https://bit.ly/3yqoQU2.

Obiettivi di “Health Digital City 2.0”

Gli operatori volontari selezionati avranno il compito di sensibilizzare la cittadinanza sui vantaggi della digitalizzazione offrendo supporto ai cittadini nell’utilizzo dei servizi on-line e nell’accesso alle informazioni sanitarie e socio-sanitarie attraverso piattaforme digitali pubbliche (Fascicolo Elettronico, SPID, CIE, Servizi Digitali Pugliasalute/ASL, PagoPA). In qualità di “educatori” e “facilitatori” digitali, saranno chiamati a contribuire alla creazione delle condizioni per una reale crescita sociale attraverso la diffusione di una “cultura digitale” equa e inclusiva, presupposto fondamentale per garantire una partecipazione attiva e informata del cittadino alle attività pubbliche.

Come candidarsi

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14:00 del 26 settembre 2024 esclusivamente attraverso la piattaforma “Domanda on Line (DOL)” raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Utilizzando il motore di ricerca “Scegli il tuo progetto in Italia” è possibile individuare il progetto di Servizio Civile Digitale della ASL di Foggia, denominato “HEALTH DIGITAL CITY 2.0”.

Per ricevere informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio del Servizio Civile Universale della ASL di Foggia scrivendo alla email serviziocivile@aslfg.it, o chiamando il numero di telefono 0881884995-0881.884528 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30.