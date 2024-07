Si dimette Sergio Cialdella, assessore alle Attività Produttive di Cerignola

L’assessore alle Attività produttive Sergio Cialdella ha rassegnato le dimissioni questa mattina. All’origine della decisione “ragioni personali”. Nella lettera di dimissioni anche il ringraziamento al sindaco Francesco Bonito per “la fiducia accordata al mio operato fatto di impegno e dedizione per il bene comune della nostra città”. “Desidero ringraziare di cuore Sergio Cialdella per l’ottimo lavoro svolto al servizio della comunità e per la sensibilità politica, oltre che personale, dimostrata in questa particolare fase dell’attività amministrativa”, il commento del sindaco Francesco Bonito.